Ufficiale anche il Redmi K50 Gaming, un dispositivo ben piazzato dal punto di vista tecnico e non particolarmente pretenzioso per quanto riguarda il prezzo. Il telefono presenta due grilletti sul dorso per semplificare le attività videoludiche ed anche in grado di aumentare la reattività durante le sessioni più impegnative (sono magnetici e rimuovibili all’occorrenza). Il Redmi K50 Gaming include uno schermo OLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120Hz, campionamento del tocco a 480Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza 1920Hz, contrasto 5.000:1, il tutto con la protezione in Corning Gorilla Glass Victus.

Il device è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 con sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. La fotocamera posteriore comprende un sensore principale Sony IMX686 da 64MP (da 1/1,73″, sei lenti), un ultra-grandangolare da 8MP a 120° ed un sensore macro da 2MP (videoregistrazione in 4K fino a 60fps, o fino a 960fps a 720p). La fotocamera frontale corrisponde ad una Sony IMX596 da 20MP. Tra le connettività supportate il dualSIM, il 5G 2×2 MIMO, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’infrarossi IR, l’NFC, il GPS con Glonass e Galileo. Non manca il lettore di impronte digitali in-display a ultrasuoni.

ARTICOLI CORRELATI

La batteria ha una capacità di 4700mAh a due celle con supporto alla ricarica rapida a 120W (il caricabatterie è incluso nella confezione). Ottimi anche i quattro altoparlanti simmetrici con tuning da JBL. La gestione software è affidata ad Android 12 con MIUI 13. Il Redmi K50 Gaming ha un prezzo di circa 450, 500, 540 e 580 euro, rispettivamente per le versioni 8/128, 12/128, 12/256GB e per la speciale edizione Mercedes da 12/256GB. Potreste farci un pensierino semmai dovesse arrivare in Europa, come tutto speriamo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com