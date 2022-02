Si sta diffondendo e non poco una nuova truffa SMS PosteInfo. L’ultima della serie, alla quale naturalmente Poste Italiane è completamente estranea, fa riferimento alla limitazione dell’app dell’utente e alla necessità di eseguire un aggiornamento per regolare la situazione. Tutto è falso naturalmente e il raggiro, questa volta, è ancora più pericoloso per un motivo che verrà immediatamente approfondito in questo articolo.

L’ultima truffa SMS PosteInfo sta raggiungendo molti italiani: il messaggio fraudolento giunge nello stream dei messaggi ufficiali e originali proprio di Poste, quelli con i quali (ad esempio) si ottengono i codici OTP per l’autorizzazione di determinate operazioni. Proprio in questo colpo grosso compiuto dagli hacker risiede il carattere più pericoloso dell’ennesimo raggiro. Più di qualcuno potrebbe fidarsi della comunicazione e dunque eseguire quanto richiesto dalla nota.

Anche l’ultimo degli SMS PosteInfo include un link utile, solo a dire degli hacker questo è chiaro. per aggiornare l’app e dunque mettere fine alla limitazione dello strumento di home banking. Niente è più falso: cliccando sul collegamento si visiterà solo un sito clone di Poste Italiane nel quale saranno richiesti i dati di accesso personali al proprio profilo. Quest’ultimo è il passaggio clou della truffa che consegnerà nelle mani di malintenzionati del web i preziosi dati sensibili che si legano alle nostre finanze.

Dall’ultima truffa SMS PosteInfo ci mette in guardia la Polizia postale, sottolineando che comunicazioni di questo genere sono sempre false e pericolose. Lo stesso istituto Poste Italiane ribadisce l’estraneità alla campagna dalla quale sarà il caso di tenersi alla larga. Nel caso si sia ricevuto il messaggio in questione o qualcosa di molto simile, l’SMS andrà di certo cestinato e in nessun caso dovrà essere visitato il collegamento suggerito nella nota. Solo in questo modo si avrà la certezza di non essere caduti in trappola.

