L’attesissima serie Amazon Original The Terminal List, con protagonista Chris Pratt, ha finalmente una data d’uscita: tutti gli otto episodi del dramma militare basato sul romanzo bestseller di Jack Carr saranno disponibili il 1° luglio nel catalogo di Prime Video, in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

The Terminal List, coprodotta da Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television, segue le vicende di James Reece (Chris Pratt) dopo che il suo intero plotone di Navy SEAL è caduto in un’imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Al suo ritorno a casa dalla famiglia, il protagonista fa i conti con ricordi contrastanti dell’evento e con i sospetti sulla sua colpevolezza. Tuttavia, quando nuove prove vengono alla luce, Reece scopre che ci sono forze oscure a lavoro contro di lui: in pericolo non c’è soltanto la sua vita, ma anche quella di coloro che ama.

Il cast di The Terminal List è guidato dalla star Chris Pratt, recentemente travolto da una serie di polemiche per le sue dichiarazioni considerate offensive dell’ex moglie Anna Faris, ma è decisamente corale: nella serie appaiono infatti, tra gli altri, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder.

Chris Pratt è anche produttore di The Terminal List insieme a Jon Schumacher attraverso la società Indivisible Productions. Tra i produttori esecutivi della serie figurano anche Antoine Fuqua per Fuqua Films (The Equalizer, Training Day), lo sceneggiatore/showrunner David DiGilio, gli autori Jack Carr e Daniel Shattuck.

