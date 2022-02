Ci sono ancora tanti problemi da risolvere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 10, evidentemente, dal punto di vista del produttore. Dopo aver annunciato l’arrivo di nuove patch per la versione “Lite” dello smartphone, come abbiamo avuto modo di osservare nello scorcio iniziale del 2022 con un altro articolo, nelle ultime ore abbiamo ricevuto segnali anche per la variante standard del modello. Cerchiamo di capire, dunque, in quale direzione si vada in termini di sviluppo software.

Alcuni riscontri sull’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 10

Bisogna premettere che, a distanza di anni dal lancio sul mercato del Samsung Galaxy Note 10, si parli ancora di un dispositivo molto apprezzato e popolare qui in Italia. Il rilascio dell’aggiornamento di febbraio per lo smartphone è stato trattato in queste ore da SamMobile, con alcuni dettagli da prendere in esame. In primo luogo, si tratta del firmware N975FXXS7GVB1, premettendo che l’aggiornamento si attualmente in distribuzione in Svizzera. Nelle prossime settimane, più Paesi in tutto il mondo riceveranno il nuovo aggiornamento della sicurezza.

Provando a scendere maggiormente nel pratico, l’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 10 risolve più di 60 vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza. Il nuovo upgrade della fortunata serie include anche miglioramenti della stabilità del dispositivo e correzioni di bug generali. Insomma, ci sono tante buone ragioni per procedere con l’installazione nel più breve tempo possibile, secondo quanto raccolto in queste ore.

Solo nel momento in cui ci sarà l’effettiva distribuzione dell’aggiornamento di febbraio qui in Italia, per forza di cose, avremo uno sguardo d’insieme più attendibile sul suo effetto per il Samsung Galaxy Note 10. Al momento, comunque, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi, in modo da avere qualche elemento di valutazione in più per il pubblico interessato al rilascio.