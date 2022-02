Trent’anni dall’arresto del mariuolo, il presidente del PAT, il Trivulzio che i milanesi chiamano “la Baggina”, perché sta vicino a Baggio, dove negli anni Sessanta mandavano i vecchi a morire e dove il 17 febbraio 1992 cominciò a morire la prima Repubblica: si scoperchiava il vaso di Pandora, uscivano le tangenti di Mario Chiesa, il socialista, Craxi lo mollava: poi sarebbe toccato anche a lui, come a tutti i protagonisti di un sistema politico e amministrativo corrotto, questo è certo, ma sul quale non si fecero prigionieri ovvero se ne fecero troppi senza andar per il sottile.

Trent’anni, una vita fa, ma l’anniversario di Mani Punite, se mai fosse da celebrare, si risolve in un clima funebre, da tregenda, fra lacrime postume, spasmi nostalgici e le solite vetrine degli indignati in carriera, quelli della doppia morale, ladri tutti meno che noi e i nostri sodali. Si sa che anche la moralità, come la legge, di cui è specchio, coi nemici di applica e coi simili si interpreta. Chi scrive intervistò qualche protagonista di quella stagione, come Gherardo Colombo, ricavandone ottima impressione anche per la soggezione del cronista giovane; altri ebbe modo di osservarli all’opera, già sbarcandi in politica, come Di Pietro, maturandone profonda disistima.

La vulgata dice che Mani Pulite fallì, in definitiva, perché il marcio era troppo esteso, troppo endemico, troppo condiviso e un manipolo di valenti magistrati non poteva estirparlo a fondo anche per causa della rabbiosa reazione di ciò che restava della politica partitica. Le cose, col senno di 30 anni di poi, suonano un po’ diverse.

Il primo dato di fatto è che quella corruzione, quel marciume, non era millantato: prova ne sia che ancora resiste ed anzi si è evoluto e immunizzato nel tempo. Craxi non fu un perseguitato (se non nella misura del risparmio di altri leader politici ad opera della magistratura), ma un predone. Il PSI lo distrusse per primo lui, con la sua corte di ladri. Ma le colpe della magistratura non furono minori rispetto a quelle della politica. Tanto per cominciare, Mani Pulite abbondò e abusò effettivamente delle manette, cosa che all’epoca molti di noi non sapevano e non volevano vedere. Si finiva, e magari si marciva, in galera anche per ipotesi tirate per i capelli, che in caso di condanna avrebbero fruttato pene inferiori ai 2 anni, il che privava di giustificazione giuridica la misura restrittiva anticipata. Vero è che i giudici si trovavano davanti a una situazione allucinante, a una estensione metastatica del malaffare, altrettanto vero è che forzarono i codici e a volte in modo non equanime: Di Pietro finisce in politica insieme a quelli che furono, piaccia o non piaccia, risparmiati da Mani Pulite. Fu un caso? Di Pietro, si disse, venne minacciato da Berlusconi. I dossier c’erano, e quella di Berlusconi, di Previti, degli altri, era una cosca di malaffare, come lo era la DC, come lo erano tutti i partiti, nessuno escluso, ma quei dossier non crescevano su fatti millantati quanto su situazioni che Di Pietro aveva tutto l’interesse ad occultare. Il rude contadino che non guarda in faccia nessuno azzera i partiti e poi ne fonda uno lui, di non grande fortuna, si mette in rapporti con Casaleggio, dalle ceneri dell’Italia dei Valori nasce la setta dei 5 Stelle, forse il livello politico più miserando mai raggiunto in Italia. Gherardo Colombo quando va in pensione finisce nel consiglio d’amministrazione della Rai in quota piddina, che c’entra un giudice con la televisione? Ma c’entra, i giudici sono convinti di essere discendenti di Leonardo da Vinci e Colombo finirà anche a dirigere una casa editrice collocata a sinistra. Quanto a Davigo, l’irriducibile, quello per cui “non esistono innocenti ma colpevoli che l’hanno fatta franca”, si ritrova tirato in mezzo allo scandalo del CSM dallo spretato Palamara: oggi si potrebbe applicare a lui il suo stesso aforisma e i fascicoli lo lambiscono, poi magari finirà in niente ma la perdita di credibilità è devastante, definitiva.

Poi i santini antimafia come Ingroia che, nel passare carte riservate ai giornalisti sodali, si definiscono “partigiani” (il riferimento alla Costituzione è un espediente da guitti, considerato che si inquadrava nella partecipazione ad un raduno della sinistra estrema). Ingroia farà anche lui una lista personale, a sinistra di ogni sinistra, allungando la schiera dei magistrati che passano dal sorvegliare il potere per definizione corrotto allo sposarlo, prima di affondare in brutte storie di rimborsi, peculati, doppi incarichi che costano la toga anche a lui.

Il Paese uscì migliore da quella folata punitiva, da quella palingenesi giudiziaria? Non si direbbe, la corruzione è continuata peggio o meglio di prima, agevolata da un progressivo scadimento della politica, che da ladra ma ancora capace, fra ruberie colossali, di una qualche programmazione si è ridotta al ladrocinio fine a se stesso. È anche vero che l’unica parte risparmiata, bene o male, dai giudici fu la sinistra che, arginato lo strapotere berlusconiano e proprio con strumenti giudiziari, si sarebbe accomodata al potere pressoché indisturbata per i successivi vent’anni, confidando sul circolo perverso dei magistrati protettori di una politica che li proteggeva, ciò che le confessioni tardive di Palamara hanno confermato oltre i più torbidi sospetti. Da allora abbiamo una repubblica giudiziaria, per dire un potere incontrastato e incontrollato che determina il corso delle cose di potere, interviene in modo chirurgico, intimidisce chi sgarra tanto da far capire che non conviene insistere. Come è successo a Salvini, che col pretesto ostentatamente surreale di avere deportato migranti su ong fuorilegge è stato debitamente avvertito: o il potere o la galera. Lui ha capito e ha scelto.

Ci furono anche effetti secondari, non minori, dell’esaltazione di Mani Pulite. Praticamente qualsiasi procura, fino alle più periferiche ed insignificanti, si fece contagiare dal narcisismo investigativo, avviando inchieste di pulizia amministrativa più presunta che reale, e con metodi discutibili. Chi scrive fu direttamente coinvolto in una di queste folate, e, da cronista, il suo atteggiamento fu altrettanto esaltato e irresponsabile. Mi fidavo ciecamente di quello che mi passavano i magistrati, diffidavo di qualsiasi presunto innocente e non facevo niente per nasconderlo nelle mie cronache. Il fatto che molti inquisiti fossero effettivamente dei notori ladri non mi assolve dalle mie colpe professionali, così come non mi scusa l’ingenuità di una età ancora relativamente giovane. Mi feci trascinare, come molti, adottando un atteggiamento acritico. Solo a distanza di anni sarei arrivato a rimettere in discussione quel mio approccio, indotto anche dai mea culpa recitati da ufficiali di polizia giudiziaria che all’epoca conducevano materialmente le indagini istruite dai pubblici ministeri. Mi accorsi che la mia esaltata ingenuità mi aveva fatto velo e cercai di porre rimedio, prima che fosse tardi; altri hanno fatto l’opposto, ma questo non mi salva dalle mie personali responsabilità. Oggi la corruzione sembra aver tratto forza dalla lezione che quelle Mani Pulite, ma fino a un certo punto, le inflissero, al punto da infettare la stessa casta giudiziaria: Non solo Craxi, anche la magistratura non si è più ripresa da Mani Pulite. Un po’ come quegli insetti che, sopravvivendo al veleno, diventano più forti. Ma se la bonifica del Paese mancò, non fu solo perché la palude era troppo profonda. Successe anche per il fallimento di una inchiesta intrapresa con larghi margini di malizia, di interesse personale, di strumentalità dai suoi stessi protagonisti. Alcune Mani, sotto i guanti, forse non erano sempre così immacolate.