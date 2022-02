HBO Max si prepara a salpare in alto mare con Our Flag Means Death. Prodotta dal regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, Taika Waititi, la serie è una commedia piratesca originale, che riprende (in parte) fatti realmente accaduti.

Per lanciare lo show, HBO Max ha svelato un trailer completo con la data di uscita (al momento solo negli Stati Uniti). La storia si basa vagamente sulle avventure di Stede Bonnet, interpretato nella serie da Rhys Darby, un aristocratico che, in crisi di mezza età, lascia la sua vita di lusso per mettersi al comando di una nave di pirati chiamata Revenge. Ormato di buoni propositi e con una ciurma svogliata, ovviamente Bonnet non ha la minima idea di cosa significhi condurre una vita criminale in mare aperto. Nella storia reale, Bonnet venne chiamato “il pirata gentiluomo” e navigò lungo gli Stati Uniti orientali ed è noto per la sua alleanza con il ben più noto pirata Barbanera (interpretato nella serie da Taika Waititi).

Il trailer offre uno sguardo all’azione e all’umorismo di Our Flag Means Death. Per il suo debutto, HBO Max ha preferito adottare una strategia di lancio diversa, lanciando tutti e 10 gli episodi della prima stagione nel mese di marzo. Nel dettaglio, i primi tre episodi usciranno il 3 marzo, seguiti da altri tre il 10 marzo, due il 17 marzo e gli ultimi due il 24 marzo.

David Jenkins è lo showrunner di Our Flag Means Death, produttore esecutivo insieme a Waititi, Garrett Basch e Dan Halstead. Waititi dirigerà anche il primo episodio dello show.

“Sono come una vecchia coppia sposata in un certo senso”, ha detto Jenkins a EW , parlando della relazione tra Darby e Waititi. “Se una scena non funziona del tutto, Taika se ne lamenta con Rhys, e viceversa, nel modo in cui solo gli amici possono farlo. E poi, quando trovano la scintilla, sanno come ottenere il meglio l’uno dall’altro. C’è una generosità e una vera dolcezza tra loro come due veri amici.”

In Italia, al momento la serie comedy resta inedita.

