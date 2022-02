Il grande giorno di Barcellona-Napoli è finalmente arrivato. La sfida è valida per l’andata dei playoff di Europa League, in programma oggi pomeriggio, giovedì 17 febbraio, alle ore 18.45 presso il suggestivo Camp Nou di Barcellona. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti, dopo essersi qualificati secondi nel Gruppo C nella fase a gironi, faranno visita ai blaugrana, (d’altro canto, la squadra di Xavi è retrocessa dai gironi di Champions League). La compagine partenopea proviene dall’1-1 interno in campionato contro l’Inter e si trova in un ottimo stato di forma dopo aver collezionato sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi). Lo stesso vale per i catalani, in grande ripresa rispetto alla prima parte di stagione e reduci da un pareggio in campionato contro l’Espanyol. Vediamo a questo punto quali sono le probabili formazioni del big match.

Per quanto riguarda il discorso ‘precedenti’, l’unico tra gli azulgrana e gli azzurri in una delle principali competizione europee ha visto il Barcellona eliminare il Napoli negli ottavi di finale della Champions League 2019-20. L’andata, al Maradona, terminò 1-1, mentre il ritorno, al Camp Nou, 3-1 per i padroni di casa.

Per quanto concerne le probabili formazioni, ecco come schiereranno i loro uomini mister Xavi e mister Spalletti:

BARCELLONA (4-3-3) con Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. A disposizione: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, L. De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

NAPOLI (4-2-3-1) con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna. Ad arbitrare la gara sarà il fischietto romeno Kovacs.

Il match Barcellona-Napoli, valido per l’andata dei playoff di Europa League, e in programma alle ore 18,45 al Camp Nou di Barcellona, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Inoltre, si potrà vedere anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

