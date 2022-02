The First Lady è la nuova serie antologica di Showtime, una raccolta di storie al femminile sulle prime donne della Casa Bianca. Il canale americano via cavo ha svelato in anteprima il trailer in cui è possibile dare uno sguardo alle protagoniste di questo straordinario affresco.

Una parata di stelle, a cominciare da Viola Davis nei panni di Michelle Obama e Michelle Pfeiffer in quelli di Betty Ford. La serie antologica è una “rivisitazione della leadership americana, raccontata attraverso lo sguardo delle donne nel cuore della Casa Bianca. Nell’Ala Est, molte delle decisioni più importanti e rivoluzionarie della storia sono state nascoste alla vista di tutti, e prese dalle carismatiche, complesse e dinamiche First Ladies americane”, così si legge sul comunicato ufficiale di Showtime.

“Questa serie aprirà il sipario sulla vita personale e politica di tre donne uniche ed enigmatiche, ripercorrendo i loro viaggi a Washington attraverso trame intrecciate con un’intimità illuminante, con la prima stagione incentrata su Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt“, conclude Showtime.

Come annunciato, Viola Davis ricoprirà il ruolo di Michelle Obama; Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford; e Gillian Anderson interpreterà Eleanor Roosevelt. Al loro fianco, spiccano nomi altrettanto stellari: Dakota Fanning è Susan Ford, figlia di Betty e Gerald Ford; O. T. Fagbenle interpreta il Presidente Barack Obama; Aaron Eckhart è il Presidente Gerald Ford; e Kiefer Sutherland è il Presidente Franklin D. Roosevelt.

Completano il cast corale: Judy Greer nella parte di Nancy Howe; Rhys Wakefield è Dick Cheney; Regina Taylor è Marian Shields Robinson; Lily Rabe è Lorena Hickok; Lexi Underwood interpreta Malia Obama; Derek Cecil è Donald Rumsfeld; e Saniyya Sidney nel ruolo di Sasha Obama.

Di seguito il trailer di The First Lady, disponibile, al momento, solo in versione originale:

Continua a leggere su optimagazine.com.