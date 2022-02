Se siete interessati ad acquistare uno smartphone, tra i top di gamma presenti sul mercato, allora non potete favi scappare lo Xiaomi 11T Pro 5G, che non ha nulla da invidiare ai diversi iPhone 13, Samsung Galaxy S21 e S22. Il dispositivo del produttore cinese è in super offerta al minimo storico su Amazon all’imperdibile prezzo di 549,90 euro (invece di 649,90 euro di listino). Il device, venduto in versione italiana + 2 anni di garanzia, è disponibile all’acquisto in ben tre colorazioni: Celestial Blue, Meteorite Grey e Moonlight White. Inoltre, il prodotto si può comprare subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. A questo punto, non ci resta che andare a vedere insieme i principali dettagli tecnici che dispone questo super telefono.

Iniziamo col dire che lo Xiaomi 11T Pro 5G è dotato di un fantastico display piatto AMOLED da 6,67 pollici con aggiornamento di frequenza a 120Hz. Il device è dotato di una grafica fluida e di una reattività estrema senza andare a compromettere la durata della batteria grazie al suo AdaptiveSync a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 480Hz. Sotto la scocca è posizionato un potentissimo processore Snapdragon 888 con supporto di 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Lo smartphone presenta un comparto fotografico con tre sensori posti sul retro, di cui uno principale da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore terzo da 5MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Per quanto concerne il comparto audio, il telefono è provvisto del supporto Dolby Atmos, le casse sono del brand harman kardon. La batteria dello Xiaomi 11T Pro 5G, oggi in offerta su Amazon al costo di 549,90 euro, ha una capacità di 5000mAh con supporto di ricarica ultrarapida a 120W. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.

