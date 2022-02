Fa sognare il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti su Canale 5 nella serata del 16 febbraio. La coppia si riunisce e Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornano di nuovo insieme ma solo per Michelle Impossibile, il nuovo show Mediaset.

Nel segno di una storia d’amore bellissima, ormai finita, Michele Hunziker accoglie in studio nella prima puntata del suo show proprio Eros. Insieme ricordano la bellezza del loro amore trascorso e Ramazzotti canta per lei Più Bella Cosa.

Un momento romantico come pochi che si conclude con un tenero bacio sulle labbra. Ma tra i due non c’è nulla al di là di un matrimonio bellissimo ormai terminato da anni e, nonostante la fine della relazione sentimentale di Michelle, non c’è alcun ritorno di fiamma.

A volere fortemente Eros su Canale 5 è stata la stessa Michelle Hunziker, che nell’accoglierlo ha detto: “Ma che bello è? Tutto avrei pensato nella vita tranne che avresti accettato il mio invito”. Poi si è interrogata sulle ultime notizie in rete, a proposito del loro attuale rapporto. I due hanno ribadito e confermato ancora una volta che non c’è alcun legame sentimentale di tipo amoroso, oltre l’amore che li lega alla figlia Aurora.

“Perché continuano a scrivere che torniamo insieme? Perché devono vendere”, le sue parole nello smentire ogni ritorno di coppia. “La nostra è stata una bellissima storia, è normale che ne scrivano”, ha risposto Eros Ramazzotti. “Come si fa a dimenticarla?”

Michelle Impossibile

Michelle Impossibile è il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5. Due prime serate, di cui la prima in scena ieri, con tanti ospiti ed amici, attraverso le quali Michelle si racconterà a fondo. Dopo la puntata di ieri, che ha visto anche Eros Ramazzotti sulla palco, il prossimo appuntamento è quello del 22 febbraio.