I più grandi successi dei Green Day si nascondono in ogni album, perché la band di Billie Joe Armstrong ha il merito di non sbagliare un colpo. Paladini del pop punk e del punk rock, da 30 anni i Green Day si fanno portavoce di veri e propri inni generazionali. Non solo chitarre distorte, batterie frenetiche e pogo nelle arene: la band di Berkeley ha pubblicato anche ballate strazianti con le quali Billie Joe ha dimostrato di essere un artista ispirato, che combatte i suoi demoni.

Basket Case (1994)

Brano per eccellenza dei Green Day, Basket Case racconta il senso di alienazione di chi soffre d’ansia e attacchi di panico, un’esperienza realmente vissuta da Billie Joe Armstrong e raccontata in tanti altri singoli della band.

Good Riddance (Time Of Your Life) (1997)

Good Riddance (Time Of Your Life) non può certo mancare tra i più grandi successi dei Green Day. Il brano è una ballata acustica motivazionale in cui Billie Joe ci invita a cogliere tutti i momenti della vita. Molto spesso la canzone viene riprodotta nelle grandi occasioni, dai matrimoni alle cerimonie di laurea.

American Idiot (2004)

American Idiot, nel 2004, segna il grande ritorno al punk rock dei Green Day con un brano fortemente critico nei confronti dell’allora presidente George W. Bush e la sua influenza sui media statunitensi.

Wake Me Up When September Ends (2004)

Billie Joe ha scritto questo brano per ricordare il padre morto nel settembre 1982. “Svegliami quando finisce settembre” fu la frase che il giovane Armstrong disse a sua madre durante il funerale. Oggi la canzone viene spesso associata alle notizie sulla guerra, specialmente dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

21 Guns (2008)

21 Guns è palesemente un brano contro la guerra che si focalizza sul patriottismo, per molti una delle ballate più belle dei Green Day nonché degno seguito di Wake Me Up When September Ends.