Presto fuori un duetto tra i Cradle Of Filth ed Ed Sheeran? Suona strano, specialmente dopo le ultime dichiarazioni del cantautore britannico sull’heavy metal, genere musicale che Sheeran ha confessato di aver consumato in adolescenza con i dischi degli Slipknot e, sì, anche della band di Dani Filth. Un mondo, quello del metal, nel quale però il cantautore aveva detto di non volersi prodigare. Dopo l’esibizione ai BRIT Awards in duetto con i Bring Me The Horizon di Oli Sykes sulle note di Bad Habits, però, forse qualcosa cambierà.

Le ultime novità arrivano proprio dalle parole di Daniel Lloyd Davey, meglio noto per essere il frontman dei Cradle Of Filth con il nome d’arte di Dani Filth. La voce della band symphonic death metal ha parlato ai microfoni di Heavy Consequence e ha lanciato un sasso che non si può equivocare: “Ed ha espresso il desiderio di far parte di una canzone, e attualmente stiamo esaminando alcune opzioni”.

“Opzioni”, quelle di cui parla Dani Filth, che servono a mettere insieme lo stile del cantautore e il taglio stilistico della band conterranea di Sheeran. Ecco cosa ha riferito Dani Filth:

“Mi ha invitato a casa sua, non vive molto lontano da me, probabilmente a 18-20 miglia da dove vivo. La cosa che mi interessa, se intraprendessimo la collaborazione, la giustapposizione tra quello che facciamo e quello che fa lui. Penso che sia un po’ una sfida da intraprendere”.

Per il momento Dani Filth dice che “questo è tutto ciò che sappiamo”, per cui non è ancora – di fatto – iniziata una vera e propria collaborazione tra i Cradle Of Filth ed Ed Sheeran, né abbiamo un titolo, una data né altri dettagli. Il cantautore del Suffolk non ha replicato, ma è ormai noto che Sheeran avrebbe espressamente chiesto a Dani Filth di unire le rispettive arti e dare il via a una collaborazione.

L’apertura di Ed Sheeran verso il metal, e la rispettiva apertura dei Cradle Of Filth verso la musica del cantautore di Halifax stuzzica non poco i fan di entrambe le realtà, specialmente dopo il duetto di Sheeran con la band di Oli Sykes.