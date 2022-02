Ora Fargo 5 è una realtà: l’ampiamente atteso rinnovo della serie antologica di Noah Hawley, che negli ultimi mesi aveva detto di essere a lavoro su alcune idee, è finalmente arrivato da parte della rete via cavo. Idee su cui ora si sa qualcosa di più.

Fargo 5 sarà una stagione contemporanea: la trama sarà ambientata nel 2019, ma si sa ancora poco della storia. La misteriosa logline della stagione lascia intuire che si tratti di un dramma familiare che culmina in un crimine, ma si tratta di un’enunciazione davvero criptica: “Quando un rapimento non è un rapimento, e se tua moglie non fosse tua?“.

FX ha annunciato Fargo 5 sottolineando il talento di Noah Hawley e Warren Littlefield, rispettivamente showrunner e produttore esecutivo della serie antologica ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen, di cui ripropone il registro grottesco nel racconto di improbabili storie criminali della provincia americana. Così Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, ha confermato il rinnovo con una dichiarazione.

Noah e Warren hanno deliziato e ispirato i fan attraverso quattro brillanti capitoli di Fargo e siamo entusiasti di annunciare con i nostri partner alla MGM un nuovo capitolo di quella che è diventata una delle serie tv migliori e più acclamate.

Su Fargo 5 si è espresso anche il presidente della fiction tv MGM, Michael Wright.

Noah Hawley è un magistrale narratore che ha creato con successo quattro stagioni completamente originali di una delle serie più brillanti della televisione… Non vediamo l’ora di vedere la sua visione per la quinta stagione prendere vita con i nostri partner di FX.

Fargo 5 sarà la stagione dall’ambientazione più recente: la quarta è stata una storia di mafia ambientata a Kansas City negli anni ’50 con Chris Rock, Jessie Buckley e l’italiano Salvatore esposito, la terza si svolgeva tra il 2010 e il 2011 in Minnesota, mentre la prima e la seconda, dalla trama strettamente connessa, erano ambientate rispettivamente nell’inverno del 2006 tra Bemidji e Duluth e nel 1979 a Luverne, tutte cittadine dello stato del Minnesota. La critica l’ha premiata in particolare per la prima stagione: agli Emmy Awards 2014, Fargo ha vinto come miglior miniserie televisiva dell’anno, miglior regia e miglior casting. Ai Golden Globe 2015 è stata premiata ancora una volta come miglior miniserie e Billy Bob Thornton ha ottenuto la statuetta come miglior attore protagonista.

Non è ancora chiaro se Fargo 5, come pure era stato auspicato proprio da Hawley, sarà la stagione conclusiva dell’antologia.

