Quali sono i dischi in uscita per il Record Store Day 2022? L’elenco è ancora in divenire, ma le prime notizie uscite nelle scorse ore rendono il piatto più che succulento. Il Record Store Day, ricordiamolo, si tiene dal 2007 e nasce da un’idea di Chris Brown, impiegato di un negozio statunitense, con l’intento di celebrare gli store indipendenti di dischi. Dal primo anno ad oggi, il Record Store Day è stata un’occasione di incontro tra gli artisti e il loro pubblico, specialmente grazie al lancio di edizioni speciali dei loro dischi.

Quest’anno global ambassador è Taylor Swift, artista molto sensibile alla realtà dei piccoli negozi indipendenti. L’edizione 2022 si terrà il 23 aprile e nelle ultime ore sono state rivelate le prime novità annunciate per la ricorrenza.

Tra le novità più attese troviamo David Bowie con gli EP Brilliant Adventure e Toy, finora disponibili solamente in streaming e per la prima volta riversati su vinile e CD per il Record Store Day 2022. Grande attesa anche per gli U2 con il singolo A Celebration, pubblicato nel 1982 e quest’anno riproposto con una nuova veste sonora. La band di Bono Vox lancerà anche il singolo Trash, Trampoline And The Party Girl, brano registrato nel 2015 in occasione dell’iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour.

Lou Reed verrà riscoperto con I’m So Free: The 1971 RCA Demos, testimonianza del suo esordio come solista, e per chiudere la trilogia che gira intorno a David Bowie troviamo Iggy Pop che per il RSD rilancia Live In Berlin 1991. Ancora spazio per la memoria, con i Cranberries che lanciano su copia fisica la raccolta Remembering Dolores.

Joni Mitchell lancia Blue Highlights, versione in vinile di Blue, mentre Santana pubblica la raccolta Splendiferous. Tra i dischi in uscita per il Record Store Day non dimentichiamo gli anniversari: Pornography dei Cure compie 40 anni, mentre 60 sono trascorsi dai primi singoli dei Rolling Stones che usciranno in un cofanetto inedito.