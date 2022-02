Le rimodulazioni Vodafone tornano ancora, questa volta con un aumento del prezzo di 2,99 euro al mese per quanto riguarda alcuni clienti di rete mobile, a partire dal 16 marzo. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la campagna informativa via SMS sembra essere già partita, motivando tutto con la solita giustificazione: continuare ad investire sulla rete (non che si possa trovare da ridire sulla solidità della rete del gestore rosso, anche se non fa mai piacere sorbarcarsi il costo di un’ennesima rimodulazione, mettendoci chiaramente nei panni dei clienti).

Chi non vorrà accettare le rimodulazioni Vodafone di metà marzo potrà esercitare il diritto di recesso senza penali, né costi di disattivazione (anche nel caso decideste di passare ad un altro operatore telefonico), entro e non oltre il 17 aprile, su ‘voda.it/disdettalineamobile’, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190, 10015 Ivrea, Torino’, una PEC al relativo indirizzo ‘disdette@vodafone.pec.it’ (allegando una copia del documento di identità e del codice fiscale), chiamando il servizio clienti al 190 o recandosi presso un negozio del gestore rosso, ricorandosi di specificare, sempre e comunque, come causale ‘modifica condizioni contrattuali’ (che vi consentirà di evitare eventuali penali o costi di disattivazione).

Le rimodulazioni Vodafone in questione sembrano riguardare anche il piano Infinito Gold Special Edition, e certamente altre offerte mobili (non sappiamo ancora dirvi il target esatto dei clienti a cui il gestore rosso ha riservato l’aumento del canone mensile). Nel caso in cui il piano sia relativo all’acquisto di un dispositivo a rate si potrà rescindere comunque dal contratto, continuando a pagare solo le rate residue, oppure estinguere il debito pagando il tutto in un’unica soluzione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo appena possibile.

