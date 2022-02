Ritornano in estate i concerti di Franco126 con le nuove date per Milano e Roma, inizialmente programmate rispettivamente per il 17 e 25 marzo 2022 e posticipate per motivi legati al persistere dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il cantautore è reduce dal successo di Multisala Premiere, il tour di presentazione dell’ultimo disco Multisala, seconda esperienza in studio dopo Stanza Singola. Nel frattempo Franco126 ha pubblicato anche l’EP Uscire Di Scena, uscito nel gennaio 2022 e anticipato dal singolo Fuoriprogramma.

Le date dei concerti di Franco126

I biglietti per i concerti di Franco126 a Milano e Roma resteranno validi. Ecco il calendario completo:

venerdì 17 giugno 2022 – BOLOGNA @ NOVA

sabato 2 luglio 2022 – FIRENZE @ Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 – PADOVA @ Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 – GENOVA @ Balena Festival Preview

sabato 23 luglio 2022 – GALLIPOLI @ Parco Gondar

sabato 30 luglio 2022 – SENIGALLIA (AN) @ Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 – BAGHERIA (PALERMO) @ Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 – CATANIA – Villa Bellini

Ecco, infine, le date di recupero per Milano e Roma:

giovedì 22 settembre – MILANO – Mediolanum Forum – DATA AGGIORNATA

sabato 24 settembre – ROMA – Palazzo Dello Sport – DATA AGGIORNATA

I biglietti per il nuovo calendario di concerti di Franco126 saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 23 febbraio.

Chi è Franco126

Franco126, all’anagrafe Federico Bertollini, mutua la cifra contenuta nel suo nome d’arte dal gruppo 126 fondato a Roma nel 2006 assieme all’amico e collega Ketama126. Nel 2017 ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Polaroid presentato in duetto con Carl Brave.

Nel 2019 è uscito il primo album Stanza Singola con Tommaso Paradiso ospite della title-track. Tra le collaborazioni eccellenti ricordiamo il duetto con Calcutta in Blue Jeans, singolo contenuto in Multisala. Oggi Franco126 è uno degli esempi più autorevoli dell’indie-pop, con una fanbase affezionata al suo sincretismo tra indie e trap che negli anni lo ha portato a collaborare con pezzi da 90 della scena italiana come Gemitaiz e Venerus (Senza Di Me), Tiromancino (Er Musicista) e Fabri Fibra (Come Mai).

Da sempre Franco126 sostiene che i suoi artisti preferiti sono Franco Califano, Lucio Dalla, Luca Carboni, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni ed Eduardo De Crescenzo.