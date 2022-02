House of the Dragon potrebbe essere rinnovato ancor prima del suo debutto. Il prequel del Trono di Spade è uno dei progetti televisivi più attesi dal pubblico perché continuerà il franchise della serie tratta dai romanzi di George RR Martin.

Dal canto suo, HBO scommette fin da subito sul successo dello spin-off, nonché prequel ambientato centinaia di anni prima della serie originale. C’è molta attenzione sul progetto, e l’entusiasmo ha colpito i vertici della rete via cavo, che potrebbe decidere di rinnovarlo ben presto per una seconda stagione.

Il capo della programmazione della HBO Casey Bloys ha chiacchierato con The Hollywood Reporter sulle prossime serie che vedremo nel corso del 2022. Anche se non è stata presa alcuna decisione ufficiale sul futuro del prequel, incentrato sui Targaryen, Bloys non pensa che i fan debbano preoccuparsi molto del fatto che il prequel del Trono di Spade avrà più episodi.

“In genere, mi piace adottare un approccio in cui parleremo di come potrebbe essere una seconda stagione e poi ci concentreremo sulle sceneggiature”, ha spiegato Bloys. “Preferiamo vedere e capire come va lo show in termini di ascolti. Detto questo, se stessi scommettendo, direi che c’è una buona possibilità che otterrà una seconda stagione. Ma tendiamo ad apprezzare le cose che vanno in onda e poi ci prendiamo un po’ di tempo per pensarci.”

La HBO è stata impegnata nell’espansione del franchise de Il Trono di Spade , con un bel po’ di titoli in sviluppo. Finora, House of the Dragon è l’unico spinoff che ha ricevuto ufficialmente il via libera dalla rete. Tutto il resto è solo in fase di sviluppo.

“In questo momento, c’è una serie di Game of Thrones , che è House of the Dragon”, ha detto Bloys. “Nient’altro ha avuto il via libera. Ci sono vari altri progetti in fase di sviluppo ma nient’altro. In questo momento siamo concentrati su questo.”

House of the Dragon farà il suo debutto su HBO, e in contemporanea in Italia su Sky, nel corso del 2022.

