Ottime notizie per chi è a caccia di scorciatoie per le moji WhatsApp che consentano di richiamare le ben note faccine e le icone più utilizzate nell’app di messaggistica molto facilmente. L’ultima beta della versione Universal Windows Platform (UWP) del servizio, presente su Microsoft Store, rilascia una importante novità proprio in questa direzione. La build è siglata come 2.2206.1.0.

Chi utilizza WhatsApp Web o desktop forse già saprà che è possibile utilizzare delle scorciatoie per le emoji WhatsApp. Dopo una lunga attesa, la stessa novità è giunta anche per versione UWB del servizio. Questa consiste nel richiamare le emoticon semplicemente grazie ad una specifica sintassi da scrivere nella barra di testo dell’app. Come evidenzia direttamente la foto di inizio articolo, si useranno i due punti seguiti da una parola indicativa di un macro argomento per ottenere tutte le soluzioni disponibili.

Uno o più esempi sono è d’obbligo per comprendere il potenziale delle scorciatoie per le emoji WhatsApp. Digitando nella barra di testo i due punti seguiti dalla parola amore si otterranno tutte le emoticon abbinate al concetto e che di solito siamo soliti ricercare o tra le ultime opzioni utilizzate o nell’ampia lista di faccine a disposizione. Lo stesso discorso vale se dopo i due punti si digitano parole come amicizia, rabbia, tristezza ma anche concetti non astratti e dunque nomi di paesi, di cibi, di oggetti e ancora festività ed eventi. Lo stesso discorso vale se la ricerca avviene anche con vocaboli in inglese e non solo trascritti in lingua italiana.

L’introduzione delle scorciatoie per le emoji WhatsApp è in corso, come già detto per i beta tester che partecipano al programma sperimentale dopo adesione in Microsoft Store. Dopo le opportune verifiche sulla versione non definitiva del servizio, è ipotizzabile un rapido rilascio della stessa funzione per tutti gli utenti finali in tempi celeri.

