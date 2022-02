Nelle ultime ore gli sviluppatori di Android Auto, lo standard basato su smartphone sviluppato da Google che consente ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, hanno rilasciato la nuova versione 7.4 dell’app. Diversi sono le novità (più o meno rilevanti) che sono state apportate con l’update, e, malgrado si faccia fatica a risalire ad una lista dei cambiamenti, uno in particolare potrebbe far gioire chi utilizza il servizio. Infatti adesso, Android Auto è compatibile con l’app per parcheggi EasyPark, grazie al quale è possibile visionare tutte le zone di sosta a livello urbano, compresi i pagamenti online qualora ci fossero le strisce blu.

L’aggiornamento alla versione 7.4 di Android Auto è attualmente in fase di rilascio sul Google Play Store. Se siete interessati alla versione più recente dell’applicazione, occorrerà andare sul Play Store e selezionare ‘Android Auto’ nella barra di ricerca. Dovrebbe già apparire la voce ‘Aggiorna’ per ricevere la versione 7.4. Qualora non dovesse essere ancora disponibile sullo smartphone, potete scaricare e installare personalmente l’APK all’interno del vostro device. Ad ogni modo, il roll-out dovrebbe concludersi a livello mondiale tra qualche giorno.

Per poter utilizzare Android Auto, basta avere un telefono con Android 6.0 o versioni successive e una connessione dati attiva. Il servizio di Google è attualmente supportato su oltre 400 modelli di automobili. Per sapere se il display della propria auto è compatibile con l’app e come attivarlo, sarà sufficiente controllare il manuale del proprietario o contattare il produttore dell’auto. In seguito all’attivazione, usare un cavo USB di elevata qualità per collegare lo smartphone all’auto, successivamente avviare Android Auto. Qualora riteneste opportuno ricevere maggiori informazioni su Android Auto e sulle auto compatibili, consultate l’apposito indirizzo.

