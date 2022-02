Continua Tandem 5 su Giallo, il crime poliziesco francese con protagonista un’ex coppia che si ritrova a lavorare insieme. Stasera, mercoledì 16 febbraio, andranno in onda due nuovi appuntamenti.

Si parte con l‘episodio 5×03 dal titolo Le lacrime di Afrodite, di cui vi riportiamo la sinossi:

Henri Monin è stato assassinato sulla terrazza del suo ristorante “Le Ponton”, ai margini dello stagno di Thau. Chi potrebbe avercela con questo geniale tuttofare, inventore dell’ostrica antifurto e ristoratore di successo? Léa trova una scatola e una perla che ovviamente non erano destinate a sua moglie. È una storia oscura di adulterio? O potrebbe essere legato al misterioso nuovo progetto di Henri Monin?

A seguire, l’episodio 5×04 intitolato Il giuramento di Ippocrate:

Come ha fatto Quentin Brunel, uno studente di medicina del secondo anno, a finire in uno dei cassetti dell’obitorio del college? Paul e Léa scoprono che nascondeva un’ambizione formidabile, al punto da commettere un male irreparabile.

Tandem 5 su Giallo torna mercoledì 23 febbraio con gli episodi 5×05 e 5×06. Nel primo, in un torneo per amanti del Medioevo, un cavaliere cade a terra. Quando il suo elmo viene rimosso, non è uno stuntman come previsto, ma Noémie de Laurentis, la proprietaria del castello, che è stata avvelenata. Perché era nell’armatura? Paul e Léa scopriranno che la sua vita è lontana da quella delle fiabe. Nel secondo, Patrick Catala, il presidente della stazione SNSM di Port Camargue viene trovato annegato nel porto. Erwan viene a sapere che ci sono state diverse denunce contro la stazione per ritardi nell’intervento, e qualcuno stava sabotando la navetta SNSM. Patrick ha scoperto il sabotatore che lo avrebbe messo a tacere?

Nel cast e personaggi di Tandem 4 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

L’appuntamento con Tandem 5 su Giallo è per stasera alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.