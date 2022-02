Concerti di Tananai a Torino e Firenze: vengono annunciate oggi le nuove date del tour. Due sono gli appuntamenti comunicati oggi, che si aggiungono a quelli già previsti e attesi nelle città di Roma e Milano. La data di Milano, inoltre, è già raddoppiata e porterà Tananai ad esibirsi al Fabrique in due serate non consecutive.

Oggi vengono svelati due nuovi concerti di Tananai a Torino e Firenze. Le date sono quelle del 13 maggio e del 20 maggio. Il 13 maggio, l’artista sarà a Venaria Reale (Torino) per un concerto al Teatro della Concordia. il 20 maggio sarà invece a Firenze per un appuntamento al Tuscany Hall.

Questi due appuntamenti si aggiungono a quelli già confermati. Tananai si esibirà al Fabrique di Milano il 16 maggio (SOLD OUT) e il 23 maggio (biglietti Inn prevendita); si esibirà inoltre all’Atlantico Live di Roma il 18 maggio. I biglietti per le nuove date di Tananai a Torino e Firenze sono disponibili in prevendita da oggi, online e presso i rivenditori autorizzati di tutto il territorio nazionale.

Il tour segue il grande successo che Tananai ha ottenuto dopo il Festival di Sanremo 2022, in gara nella categoria unica dei Campioni. Sesso Occasionale ci ha messo qualche giorno a farsi apprezzare: ha spinto Tananai all’ultimo posto della classifica generale del Festival ma è tra i brani più ascoltati di Sanremo su Spotify e tra i più apprezzati da fan e amici vip.

Di recente Jovanotti si è cimentato con Sesso Occasionale, fornendone una sua personale versione alla chitarra.

I concerti di Tananai nel 2022:

13 MAGGIO VENARIA REALE (TO) @ Teatro della Concordia – NUOVA DATA

16 MAGGIO MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

18 MAGGIO ROMA @ Atlantico Live

20 MAGGIO FIRENZE @ TuscanyHall – NUOVA DATA

23 MAGGIO MILANO @ Fabrique