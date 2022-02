Il colosso di Seul, dopo aver rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza per i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 2, ha deciso di estenderlo anche ai Samsung Galaxy S10 Lite e S20 FE. Entrambi gli smartphone stanno adesso ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2022 in alcuni mercati europei (tra cui non ancora quello italiano, anche se non dovrebbe mancare molto tempo ancora).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade per il Samsung Galaxy S10 Lite viene fornito con la versione firmware G770FXXS6FVA2, ed è disponibile in Bulgaria, Austria, Ungheria, Francia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Svizzera, regione baltica e nordica. La variante LTE del Samsung Galaxy S20 FE riceverà l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2022 con la versione firmware G780FXXU8DVB2, ed è attualmente disponibile nei paesi del Caucaso, Romania, Russia e Paesi Bassi. Secondo la documentazione del colosso di Suel, la patch di sicurezza di febbraio 2022 risolve oltre 60 vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato).

Se siete possessori dei Samsung Galaxy S10 Lite o Galaxy S20 FE in Europa, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2022 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Una volta ricevuta la notifica, fate attenzione che la percentuale di carica residua del vostro device sia superiore al 50% prima di procedere all’installazione, ed abbiate anche cura di effettuare un backup preventivo dei vostri dati, da ripristinare in caso di bisogno (in caso contrario potreste perdere tutto quanto salvato in memoria nel momento in cui si presentasse la necessità di effettuare un hard-reset per un qualsiasi motivo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

