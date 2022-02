Il cambio della guardia si è consumato alla guida della Salernitana. La missione salvezza è stata affidata a Davide Nicola. Nonostante gli ultimi due risultati utili consecutivi, la prima mini striscia stagionale, mister Colantuono non è stato ritenuto idoneo a guidare la Salernitana nella parte conclusiva e decisiva della stagione.

Il patron Iervolino ed il direttore Sabatini hanno deciso di affidare la “nuova” Salernitana imbastita dopo il cambio societario a Davide Nicola che di salvezze impossibili è il profeta. L’impresa di Crotone l’ha consegnato alla leggenda anche per il singolare ex voto prescelto per festeggiarla: una cavalcata in bicicletta da Crotone fino alla Basilica di Superga a Torino.

Appena arrivato alla guida della Salernitana, Davide Nicola ha subito messo le cose in chiaro da questo punto di vista. Stavolta niente bicicletta ma la promessa solenne di percorrere a piedi il tragitto che separa lo Stadio Arechi da San Pietro a Roma (leggi di più). Le speranze di salvezza della Salernitana sono state affidate a Papa Francesco che da tifoso di calcio non farà mancare la sua benedizione. D’altro canto lo stesso direttore Sabatini aveva definito il suo incarico al servizio della Salernitana un vero e proprio atto di fede. Ed è giusto affidarne il destino ad una raccomandazione per così dire altolocata.

L’ex voto che Davide Nicola adempirà in caso di salvezza della Salernitana ci concede un sorriso in una vicenda allucinante della quale la Salernitana, i suoi tifosi e la stessa credibilità della Serie A sono stati vittime. La pessima gestione della vicenda multiproprietà Lotito ha tenuta appesa ad un filo la stessa permanenza della Salernitana in Serie A fino al cambio societario avvenuto all’ultimo secondo.

Lega e Federazione hanno colpe gravissime per aver determinato una situazione precaria ed incerta a tutto discapito della regolarità della competizione. Dal primo gennaio è cominciato il nuovo corso. Un imprenditore solido e pieno d’idee, un direttore capace di far giungere rinforzi immediati ed adesso mister Salvezza. Insomma la Salernitana può finalmente difendere sul campo la Serie A conquistata nella passata stagione. Sarà solo ed esclusivamente il terreno di gioco a deciderne il destino anche se lo svantaggio accumulato è enorme.

