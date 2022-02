I Realme 9 Pro e 9 Pro Plus sono ufficiali: parliamo dei maggiori rappresentati della fascia media del produttore cinese, che hanno veramente quel qualcosa in più capace di convincere anche gli utenti più scettici. Il Realme 9 Pro è spinto dal processore Snapdragon 695 con 6/8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB), ed integra uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate fino a 120Hz. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolo da 8MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4).

La fotocamera frontale integra un sensore singolo da 16MP. Le connettività presenti includono l’USB-C, il jack per le cuffie da 3.5mm, il 5G, il Wi-Fi Dual-Band ed il Bluetooth 5.0. Non manca il lettore di impronte digitali laterale. La batteria ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida Dart a 33W.

Il Realme 9 Pro Plus è spinto dal processore MediaTek Dimensity 920 (6/8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB) e presenta uno schermo AMOLED da 6.43 pollici FullHD+ e frequenza di refresh rate fino a 90Hz. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8, Sony IMX766), un ultra-grandangolo da 8MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 16MP. Il lettore di impronte digitali è integrato nello schermo. La batteria ha una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperDart a 60W. Il Realme 9 Pro dovrebbe costare circa 210 e 245 euro nei tagli da 6/128 e 8/128GB, mentre il Realme 9 Pro Plus circa 292 e 316 euro, nei modelli 6/128 e 8/256GB. Potrebbero interessarvi in qualche modo?

