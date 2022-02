Oramai sta diventando sempre di più costoso fare un pieno di benzina o di diesel: i prezzi dei carburanti proprio non intendono arrestare il loro aumento. Un problema che sta gravando ogni giorno su intere famiglie, ma anche sulle aziende che stanno facendo i conti con rincari da far girare la testa. Tale situazione è stata accertata dai dati provenienti dal Ministero della Transizione ecologica che ha condotto l’Unione Nazionale Consumatori (UNC) ad entrare di nuovo in gioco e chiedere al Governo di prendere seri provvedimenti.

Come ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, il Governo non può lavarsene le mani chiudendo gli occhi dinanzi a rincari del genere sui carburanti, dando inoltre una pesante batosta ad automobilisti e camionisti. Anche i benzinai si stanno lamentando di questa esorbitante situazione. Per tale motivo, è necessaria una riduzione delle accise di almeno 20 centesimi. In questo modo, andando a conteggiare anche l’Iva, si tornerebbe ad un valore ragionevole, con la benzina sotto 1,6 euro al litro.

Inoltre, è possibile dare un’occhiata all’attuale situazione, che vede protagonisti i costi dei carburanti in Italia. Dai dati emersi, il gasolio ha oltrepassato la soglia di 1,7 euro al litro (un nuovo primato che non si registrava dal 4 marzo 2013). La benzina, in modalità self service, procede la sua incessante corsa fino al valore di 1,835 euro al litro, situazione che non si verficava dall’11 marzo 2013. Secondo l’UNC, dall’inizio del 2022, un litro di benzina è aumentato più di 11 centesimi, pari a 5 euro e 78 centesimi per un pieno di 50 litri. Mentre, un litro di gasolio costa più di 12 centesimi in più, 6 euro e 14 centesimi a rifornimento. Insomma, ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio salasso, su base annuale, pari a circa 402 euro, sia per la benzina sia per il diesel.

