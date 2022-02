I Samsung Galaxy che verranno, anche delle serie top di gamma, avranno confezioni sempre più vuote e compatte. La strada è stata appena tracciata dal Samsung Galaxy S22 che è stato lanciato senza il caricabatterie da parete nella confezione di vendita (e naturalmente senza auricolari). Eppure, nell’immediato futuro, ci si appresta anche ad eliminare un altro plus finora molto apprezzato, ossia la pellicola protettiva dello schermo.

Lo stesso recentissimo Samsung Galaxy S22 ha ricevuto in confezione proprio la pellicola protettiva nei mercati di tutto il mondo, fatta eccezione per il Sud Corea. Eppure, da un feedback fornito su Samsung Community e riportato dagli esperti di Sammobile, il produttore considererebbe la dotazione dell’accessorio un di più vista la presenza per il telefono del pannello Corning Gorilla Glass Victus+. Quest’ultimo, da solo, è in grado di proteggere lo schermo da eventi accidentali ed usura tradizionale del tempo. Proprio per questo motivo, la scelta effettuata in Sud Corea potrebbe essere ben presto adottata anche altrove e per altri dispositivi.

Come la prenderanno gli attuali e i futuri possessori di Samsung Galaxy se si volesse scegliere appunto di non inserire in confezione neanche la pellicola protettiva dello schermo dopo il caricabatterie? Per quanto la scelta del produttore possa essere dettata anche da una filosofia ambientalista e non solo da una strategia di risparmio, in molti non potranno che percepire l’ammanco come un punto a sfavore in vista di un acquisto di un nuovo device. I più accorti e precisi non potranno proprio fare a meno di acquistare proprio una pellicola compatibile da sé, da aziende di terze parti, affrontando comunque una spesa extra.

Quali Samsung Galaxy in futuro non avranno più neanche una pellicola protettiva in confezione? Se la scelta è ricaduta sul top di gamma S22 in Sud Corea oggi, non possiamo escludere che lo stesso trattamento verrà presto riservato a dispositivi di fascia media e entry level. In ogni caso, ne avremo conferma solo dopo le prossime uscite hardware.

