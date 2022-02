Netflix ha svelato i poster dei personaggi di The Umbrella Academy 3 in un post pubblicato su Instagram. Nella galleria di immagini è possibile vedere i membri della Umbrella Academy di spalle, con in mano gli iconici ombrelli neri.

La didascalia del post allude alla presenza della Sparrow Academy, la scuola fondata dal padre defunto degli Hargreeves, apparso vivo e vegeto alla fine della seconda stagione. La storia si era conclusa con i fratelli che, sfuggendo a un’altra apocalisse, erano stati catapultati all’interno di una linea temporale alternativa, in cui Reginald Hargreeves, il miliardario nonché loro padre adottivo, aveva fondato una nuova accademia.

I poster dei personaggi di The Umbrella Academy 3 sono circondati da uno sfondo bianco con ombre di uccelli, probabilmente dei passeri: un chiaro riferimento alla Sparrow (in italiano significa proprio passero). “Mettiti al riparo“, indica la didascalia su Instagram, seguita da un’emoji di un uccello.

Parlando dei nuovi episodi, lo showrunner Steve Blackman ha recentemente dichiarato : “Ciò che amiamo è che stiamo facendo una stagione più selvaggia, più grande, più folle che mai. Stiamo costruendo ancora più storie emozionanti su questa famiglia disfunzionale. Ci sono alcune grandi sorprese. Ci sono alcuni cambiamenti incredibili che le persone adoreranno in qualche modo approfondire, e c’è molta crescita per questa famiglia quest’anno in un modo che i fan semplicemente non si aspetteranno. Non posso anticipare di più, tranne che abbiamo tonnellate di citazioni e sorprese.”

Le riprese della terza stagione si sono concluse ad agosto 2021. Nel cast principale ritroveremo: Elliot Page nei panni di Vanya Hargreeves; Tom Hopper è Luther Hargreeves; David Castañeda è Diego Hargreeves; Emmy Raver-Lampman è Allison Hargreeves; Robert Sheehan è Klaus Hargreeves; Aidan Gallagher interpreta Cinque Hargreeves.

Qui potete dare un’occhiata alla galleria con i poster dei personaggi di The Umbrella Academy 3:

