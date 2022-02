Tante novità oggi sul fronte dei tour. Viene annunciata la data zero di Mahmood e vengono comunicati i concerti rinviati. Al termine di questo articolo è disponibile il calendario aggiornato alla data odierna che prevede l’avvio delle prevendite della data zero e lo slittamento di alcuni appuntamenti già calendarizzati.

Non c’è il covid, stavolta, tra le motivazioni dello slittamento dei concerti di Mahmood ma un lieto evento che lo porterà ad avere altri impegni quando si sarebbe dovuto esibire in concerto. Come Blanco ha rimandato alcuni degli appuntamenti del tour, ora lo fa anche Mahmood.

Alla base di una simile decisione, la stessa motivazione: la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

La coppia ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi e sta attendo un ampio successo in streaming e nelle prevendite dei biglietti delle rispettive tournée. Tour insieme al momento non sono in programma (ma mai dire mai…) ed entrambi sono già impegnati in una lunga serie di appuntamenti in tutta la penisola nella primavera.

Nello stesso periodo dovranno prepararsi per la partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si terrà a Torino. Nonostante la città ospitante sia in Italia, gli impegni nell’evento internazionale non consentono ai due artisti di tenere fede a quelli già presi.

La data zero di Mahmood e i concerti rinviati

Sono quindi rinviate le date di Mahmood attese a Torino, Firenze, Padova, Nonantola (MO). Mahmood annuncia inoltre la data zero della tournée: è prevista per giovedì 21 aprile 2022 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Il calendario aggiornato

Giovedì 21 aprile 2022 – Live Music Club, Trezzo Sull’Adda (MI) DATA ZERO

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Lunedì 16 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021; 13/05/2022) SOLD OUT RIPOSIZIONAMENTO

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021)

Martedì 24 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021; 11/05/2022) RIPOSIZIONAMENTO

Mercoledì 25 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova (recupero del 10/05/2022) RIPOSIZIONAMENTO

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano

Martedì 31 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021; 14/05/2022) SOLD OUT RIPOSIZIONAMENTO