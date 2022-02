Il tour di Blanco è tutto esaurito: non sono più disponibili biglietti per assistere ai concerti che il cantante terrà nel 2022. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo di quest’anno con al canzone Brividi, in coppia con Mahmood, Blanco ha annunciato il tour estivo diviso in due parti.

Sia la prima che la seconda parte delle date hanno fatto registrare il tutto esaurito in prevendita nel giro di pochi minuti. Prima di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo, Blanco aveva già annunciato concerti nei club, le date erano poi state raddoppiate e la tournée era già esaurita.

Non è bastato il raddoppio di alcune delle tappe estive né lo spostamento di alcuni concerti in location più capienti: Blu Celeste è inarrestabile e il tour di Blanco è tutto esaurito, di nuovo. Non sono note al momento ulteriori date in via di definizione: i fan di Blanco in attesa di acquistare i biglietti per i suoi show dovranno attendere successive comunicazioni.

Il tour di Blanco a supporto del suo primo album di inediti, rilasciato ancor prima della partecipazione al Festival, ha visto vendere un totale di 300.000 biglietti, letteralmente polverizzati dai fan pochi minuti dopo l’avvio delle prevendite online.

Questo risultato arriva dopo il grande apprezzamento di Brividi, che sarà ufficialmente la canzone che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 in scena a Torino.

Brividi ha inoltre ottenuto la certificazione Platino in meno di due settimane ed è risultato il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dal momento dell’uscita in digitale. Brividi ha messo d’accordo tutti ed è stato sempre ai vertici delle classifiche parziali nelle diverse serate del Festival, fino alla serata conclusiva che ha assegnato a Mahmood e a Blanco la vittoria finale.