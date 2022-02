Il finale di Grey’s Anatomy 18 potrebbe tagliare un nuovo storico traguardo per il medical drama più longevo della storia della tv di prima serata: se tutto procede secondo i piani di produzione, infatti, si tratterà dell’episodio 400 della serie ideata da Shonda Rhimes e ormai detentrice del primato di durata dopo aver superato ampiamente E. R. – Medici in Prima Linea.

Rendere il finale di Grey’s Anatomy 18 anche il finale dell’intera serie poteva essere un buon modo di chiudere la saga medica di Meredith Grey, con un numero tondo di episodi e una trama che è già andata ben oltre quello che la stessa Rhimes potesse immaginare. Invece ABC ha già confermato una stagione 19 e non ha intenzione di abbandonare il format, a meno che non siano la produttrice e la protagonista Ellen Pompeo a decidere di smettere.

Intanto si guarda al finale di Grey’s Anatomy 18 come ad un evento da celebrare. La showrunner Krista Vernoff ne ha parlato durante lo SCAD (Savannah College of Art and Design) TVfest di quest’anno. Secondo quanto riporta TvLine, la capo-sceneggiatrice ha sottolineato come il taglio del nastro di quota 400 episodi dipenda dalle contingenze.

In realtà penso che l’ultimo episodio della nostra stagione sarà il numero 400, se non ci saranno ulteriori ritardi per il Covid e non finiremo con un episodio in meno, questa è un grande incognita.

Vernoff non rivela i suoi piani per il finale di Grey’s Anatomy 18. L’ultimo traguardo simile, il 300° episodio, è caduto nel corso della stagione 14: scritto dalla stessa showrunner, è stato capace di emozionare il pubblico puntando, come spesso accade negli ultimi anni, sull’effetto nostalgia (qui la recensione) rendendo omaggio ai personaggi più amati della serie. In risposta al suggerimento di TvLine di fare una sorta di film da età dell’oro di Hollywood, Vernoff ha risposto di “no, non faremo un musical cinematografico in bianco e nero, ma sarà un evento piuttosto grande, credo“.

