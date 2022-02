Chi è Pierluigi Torregiani protagonista di Ero in Guerra ma Non lo Sapevo e cosa racconta il film che questa sera Rai1 ha deciso di piazzare nel suo prime time? Quella del mercoledì è una serata davvero affollata e complicata ma la rete sembra pronta a scommettere sulla vittoria piazzando Francesco Montanari con una storia intensa e quasi inedita per la tv.

Il film porterà il pubblico nella Milano della fine anni ‘70 quando un gioielliere, Pierluigi Torregiani, noto per essersi fatto strada da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Sono molti i giornali che lo accusano di essere un giustiziere ma lui va avanti per la sua strada convinto di non essere lui il colpevole e di non aver premuto il grilletto.

La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, e le continue polemiche lo travolgono fino a quando proprio questi ultimi non lo individuano come un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte e le autorità vedono in questo un pericolo concreto tanto da avere subito assegnata una scorta.

Nonostante tutto le intimidazioni non si fermano, anzi. Le minacce si fanno sempre più invasive e questo rende la vita di Torregiani un incubo tanto da essere condizionato anche nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura. Ero in guerra ma non lo sapevo racconta di un uomo che si ritrova a vivere una profonda crisi famigliare che finisce solo quando lui muore per mano dei sedicenti rivoluzionari.

Nel cast di Ero in Guerra Ma non Lo Sapevo, al fianco di Francesco Montanari, ci saranno anche Laura Chiatti, Juju Di Domenico, Alessandro Di Tocco, Maria Vittoria Dallasta.