NCIS: Sydney è l’ultimo nato in casa CBS per il franchise di NCIS. Un nuovo format prodotto per Paramount+ Australia e Network 10 è stato appena annunciato da George Cheeks, presidente e CEO di CBS e capo dell’ufficio contenuti per notizie e sport presso Paramount+.

NCIS: Sydney rappresenta la prima volta che CBS Studios espanderà uno dei suoi franchise globali più importanti e di maggior successo in una nuova edizione internazionale, ambientata in una delle più grandi città australiane. La serie, prevista per il 2023, racconterà storie locali con attori e produttori australiani e sarà girata nella città portuale tra le più panoramiche e scenografiche del mondo.

A lavorare su NCIS: Sydney sarà il creatore di NCIS: Los Angeles, l’australiano Shane Brennan. Per il franchise storico di CBS, iniziato quasi vent’anni fa con la prima stagione di NCIS, si tratta dell’ennesimo spin-off, che arriva a pochissima distanza dall’ultimo format appena inaugurato, quello ambientato alle Hawai’i e attualmente in onda con la prima stagione su CBS insieme alla serie originale, giunta invece alla diciannovesima nonostante la perdita del protagonista Mark Harmon (in Italia entrambe in onda il venerdì su Rai2).

NCIS: Sydney sarà scritta dallo stesso autore di NCIS: Los Angeles, primo spin-off della serie nel 2009 a cui hanno fatto seguito NCIS: New Orleans nel 2014 e da ultimo NCIS: Hawai’i nel 2021. Nell’annunciare la nuova serie CBS ha fatto anche sapere che amplierà l’universo narrativo di SEAL Team, producendo un film autonomo per il servizio di streaming: il dramma militare con David Boreanaz dunque non è rinnovato per una sesta stagione, ma proseguirà con un film. Cheeks ha annunciato così i due progetti alla presentazione agli investitori.