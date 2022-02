In questo mercoledì 16 febbraio, app e sito Ryanair non funzionano a dovere per chi prova ad accedere alla sua area personale per acquistare un volo, modificarlo, anche e soprattutto per fare un check-in in vista di un immediato viaggio o trasferimento. La situazione anomala si protrae da ore, addirittura dal pomeriggio di ieri 15 febbraio: per questo motivo i clienti della compagnia sono decisamente delusi dal servizio reso in questo momento.

La tipologia di problemi

Come già riferito, app e sito Ryanair non funzionano nel momento in cui si accede all’area personale con il login (ma per molti anche fin dalla Home). Non sembrano esserci particolari distinzioni tra le modalità di autenticazione: in effetti, i problemi si ripresenterebbero sia nel caso di tentativo da smartphone come da computer desktop, da sistema operativo iOS come Android. Proprio per questo motivo, probabilmente, possiamo parlare di anomalia diffusa e forse neanche fin troppo facile da risolvere, visto il protrarsi delle difficoltà oramai da ore.

Numero verde per assistenza

Va chiarito che, seppur app e sito Ryanair non funzionano in questo mercoledì di metà mese, non esiste un numero verde dal quale ottenere assistenza per i problemi in corso. Non che non esista un numero di supporto per i clienti ma quest’ultimo è a pagamento. I clienti della compagnia aerea in difficoltà potranno contattare il recapito +39 0230560007, tenendo conto che saranno applicati i costi delle tariffe locali e comunque quelle previste dal proprio operatore.

Per il momento, non sono giunte comunicazioni ufficiali sul perché dei problemi all’app e al sito Ryanair. Non è soprattutto chiaro se, vista la mancata possibilità di effettuare il check-in online in queste ore, quello in aeroporto sarà comunque a pagamento (come invece attualmente stabilito). In ogni caso, la speranza è che la situazione rientri al più presto per un ripristino del servizio completo da ogni dispositivo e sistema operativo.

Continua a leggere su optimagazine.com