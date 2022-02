Nokia G11 è il nuovo smartphone economico della gamma G che garantisce una lunga autonomia e prestazioni interessanti: finalmente HMD Global lo ha ufficializzato in Italia. Il dettaglio tecnico principale del device del produttore finlandese riguarda senza ombra di dubbio le performance della batteria da 5050mAh, la cui autonomia viene assicurata per ben tre giorni di utilizzo, e la nuova modalità Super Battery Saver, utile ad estendere ancora di più la durata della batteria, e poi ai tanti aggiornamenti di sicurezza (fino a 2 anni). Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo.

Il Nokia G11, dal design senza eccessi, è stato realizzato in policarbonato, proprio come il G21 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), è proposto nelle due colorazioni Charcoal e Ice. Il telefono sfoggia un display LCD IPS da 6,5 pollici (con risoluzione di1600 x 720 pixel), 90Hz di refresh rate e 180Hz di touch sampling rate, un SoC Unisoc T606 a 12nm, fino a 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 512GB con microSD). In relazione al G21, la maggiore differenza riguarda il comparto fotografico, o, per meglio dire, la fotocamera posteriore principale da 13MP (più 2MP Macro e 2MP profondità con flash LED) e non da 50MP. La fotocamera anteriore è da 8MP.

Quanto alla connettività, il Nokia G11 presenta: 4G, dual DIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C (USB-2.0) OTG, porta per jack audio da 3,5 mm, radio FM e GPS/AGPS+GLONASS+GALILEO. La batteria da 5050 mAh è dotata di ricarica rapida a 18W e caricabatterie da 10W incluso nella confezione. Il sistema operativo è Android 11, ma riceverà l’aggiornamento ad Android 12. Per quanto concerne il prezzo di listino, ancora non è stato comunicato e, malgrado lo smartphone dell’azienda scandinava sia già presente sullo store online italiano, ancora non è disponibile all’acquisto. Dunque, non ci resta che attendere.

