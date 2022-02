Il Samsung Galaxy S21 è stato sostituito dal Samsung Galaxy S22, ma resta un dispositivo su cui si può puntare ad occhi chiusi, soprattutto se proposto ad un prezzo che non si può rifiutare. Amazon, difatti, offre l’acquisto dell’ormai ex top di gamma, nella colorazione Phantom Gray, ad un prezzo di gran lunga più basso rispetto al listino originale (non poteva che essere così a distanza di un anno dalla presentazione, anche se comunque non capita poi spessissimo di trovarlo ad un prezzo tanto basso).

Parliamo sempre della versione italiana del device con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, il telefono ha un prezzo di 618,80 euro (costava 879 euro, con un risparmio di 260,20 euro), con disponibilità immediata, consegna e reso gratuiti e possibilità di vederselo recapitare a casa già domani, giovedì 17 febbraio (per chi deciderà di ordinarlo entro poche ore).

Il Samsung Galaxy S21 presenta uno schermo Dynamic AMOLED 2K da 6.2 pollici FullHD+ con refresh rate a 120Hz, processore Exynos 2100 a 5nm, 8GB d RAM, 128GB di storage interno, tripla fotocamera posteriore con sensori da 64 + 12 + 12MP (con Space Zoom 30x), fotocamera frontale da 10MP e batteria da 4000mAh (una scheda tecnica che promette ancora un gran bene). Parliamo di un dispositivo molto compatto, lanciato con Android 11 ed adesso equipaggiato con Android 12, l’ultima major-release dell’OS mobile di Google (con One UI 4.0), fermo restando che dovrebbe arrivare perfino a ricevere Android 15 (almeno secondo quanto dichiarato dal colosso di Seul). Potreste seriamente avere voglia di comprare il Samsung Galaxy S21, soprattutto al prezzo in cui viene proposto oggi 16 febbraio su Amazon. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

