Stanno venendo a galla proprio in queste ore le prime novità ufficiali riguardanti l’aggiornamento One UI 4.1 per i vari Samsung Galaxy compatibili. In attesa che il pacchetto software faccia il suo esordio sul mercato a bordo dei device già commercializzati, ci sono alcuni riscontri oggi 15 febbraio che in parte confermano quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa sul nostro magazine. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, dunque, in modo da comprendere cosa sia lecito aspettarsi a medio termine per questi prodotti.

Quali sono le novità venute a galla con l’aggiornamento One UI 4.1 per i Samsung Galaxy

Secondo quanto riportato da SamMobile, i primi test sul campo effettuati coi Samsung Galaxy S22 consentono a conti fatti di definire meglio le novità incluse all’interno dell’aggiornamento One UI 4.1. Allo stato attuale, ci sono tre migliorie sulle quali vale la pena concentrarsi. In primo luogo, il nuovo pacchetto software offrire a chi dispone di un Samsung Galaxy abilitato al download del firmware la possibilità di utilizzare tutti gli obiettivi della fotocamera posteriore in modalità Pro. Basta questo presupposto per immaginare i passi in avanti fatti con gli scatti.

A questo, poi, si aggiunge anche la possibilità di utilizzare la fotocamera ultra grandangolare e la modalità notturna all’interno di app particolarmente popolari tra gli utenti, come nel caso di Instagram e Snapchat. In terza battuta, una volta installato l’aggiornamento One UI 4.1 potremo anche sfruttare l’opzione per personalizzare il quantitativo di memoria RAM virtuale che intendiamo utilizzare con il nostro Samsung Galaxy. In linea di massima, dunque, un’evidente ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Una volta disponibile su larga scala, staremo a vedere se dovessero venire a galla ulteriori novità per l’aggiornamento One UI 4.1 sui vari Samsung Galaxy compatibili. Vi aspettate qualche elemento extra? Fateci sapere con un commento qui di seguito.