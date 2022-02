The Gilded Age 2 è già ufficialmente una realtà: HBO ha subito rinnovato la nuova serie di Julian Fellowes per una seconda stagione. Una promozione praticamente immediata per il dramma in costume ambientato nella New York di fine Ottocento: il rinnovo arriva a poche settimane del debutto, dopo soli tre episodi della stagione inaugurale.

The Gilded Age 2 continuerà dunque a raccontare le vicende dell’alta società newyorchese alle prese, negli anni ’80 dell’Ottocento, con l’affermazione della borghesia e la transizione verso la società di massa (nel periodo appunto della cosiddetta Gilded Age degli Stati Uniti, tra il 1870 e il 1900 circa), con una trama che per ora è difficile prefigurare visto che sono stati trasmessi solo pochi episodi.

La conferma di The Gilded Age 2 è stata annunciata da Francesca Orsi, vice-presidente esecutivo di HBO Programming, che ha commentato entusiasta l’esito del period drama per questa prima stagione che ha debuttato solo lo scorso gennaio.

Julian e l’intera famiglia Gilded Age ci hanno completamente affascinato con la loro storia sulla stravaganza di New York della fine del 19° secolo. Insieme ai nostri partner di Universal Television, non potremmo essere più orgogliosi di intraprendere un viaggio nella seconda stagione con questo team straordinariamente talentuoso.

Ad elogiare The Gilded Age 2 è anche Erin Underhill, Presidente della Universal Television, nel confermare la decisione di proseguire col nuovo format di Fellowes, già premio Emmy per l’acclamata serie in costume inglese Downton Abbey.

La prima stagione di The Gilded Age è l’inizio di una storia epica che ha introdotto un mondo affascinante pieno di personaggi intriganti. La portata della visione di Julian è ambiziosa e siamo entusiasti di continuare a esplorare le profondità di questa affascinante era con HBO.

The Gilded Age 2 non arriverà prima del 2023: il finale della prima stagione è previsto su HBO per il 21 marzo. Questo primo capitolo, composto da 9 episodi, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su Now dal 21 marzo fino all’11 aprile 2022.

