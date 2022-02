C’è anche il Samsung Galaxy A23 da prendere in considerazione, sia in versione 4G che 5G. Ci ha pensato Steve H.McFly, alias @OnLeaks, ha fornito un primo quadro circa le specifiche tecniche di questo prossimo dispositivo di fascia medio-bassa, che potrebbe molto far parlare di sé (sperando mantenga, qualora dovesse arrivare anche in Europa, un rapporto qualità/prezzo ragionevole anche nel nostro mercato).

So… Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA23 5G! (360° video + stunning 5K renders + display size + dimensions) #FutureSquad



On behalf of new Partner @Collegedunia -> https://t.co/2jMLqbE5O2 pic.twitter.com/pengEkZTmU — Steve H.McFly (@OnLeaks) February 12, 2022

Il telefono potrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 MT6833 (6GB di RAM e 128GB di storage interno), con display LCD IPS da 6.5 pollici. La fotocamera posteriore sarà composta un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP, un sensore macro da 2MP e uno ToF da 2MP. La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 13MP. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh (come nel caso di un po’ tutti i dispositivi appartenenti a questa fascia di mercato, che ne fanno un loro grande punto di forza), con supporto alla ricarica rapida a 18W. Il lettore di impronte digitali sarà disposto lateralmente (non una novità per questo genere di telefoni, allo scopo di mantenere bassi i costi di produzione). Presente anche il jack per le cuffie da 3.5mm, che fa sempre comodo avere a portata di mano quando serve (un po’ a qualcuno continua a mancare, dite la verità). Le dimensioni generali del Samsung Galaxy A23 dovrebbero ammontare a 165,4 x 77,0 x 8,5mm.

Il Samsung Galaxy A23 potrebbe essere presentato il 31 marzo, ed essere venduto ad un prezzo, per il mercato indiano, di 21,990 rupie, pari a circa 257 euro al cambio attuale (non sappiamo ancora se e quando verrà commercializzato in Italia). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

