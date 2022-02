Ormai è tutto pronto con la piattaforma per presentare la domanda relativa al bonus idrico, in relazione a lavori effettuati in bagno dagli italiani nel 2021. Nello specifico, abbiamo un contributo praticamente definitivo per contestualizzare al meglio questa forma di agevolazione che potrebbe tornare molto utile per il pubblico, dopo aver approfondito nella giornata di ieri la questione del bonus asilo nido. Ne abbiamo parlato attraverso un altro articolo, stando a quanto scritto sul nostro magazine.

Tutti i dettagli sulla piattaforma per richiedere il bonus idrico

Scendendo maggiormente in dettagli, credo sia utile partire subito da questioni pratiche. La piattaforma per presentare la domanda sul bonus idrico è già disponibile per tutti. Sono due le tipologie di lavoro per le quali è previsto il bonus idrico. La prima si riferisce alla fornitura e alla posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri al minuto. Come avrete intuito dal primo punto, tutto ruota attorno al concetto che prevede un risparmio di consumo per l’acqua.

Elemento, questo, che ci rimanda al secondo requisito. In questo caso, più in particolare, si parla di fornitura ed installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina. Il discorso vale per i dispositivi che vengono utilizzati per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto. Aggiungiamo inoltre i soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto. Ecco perché c’è un filo che unisce i due punti analizzati in giornata.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in calendario, sarà possibile presentare la domanda per il bonus idrico a partire da giovedì 17 febbraio alle ore 12. Ricordate di indicare l’importo speso, il bene acquistato, le specifiche tecniche, l’identificativo catastale dell’immobile, fino ad arrivare alla copia della fattura elettronica o del documento commerciale.