Il telescopio Ixpe ha finalmente inoltrato la prima immagine dei resti della supernova Cassiopea A (potete ammirarla qui sopra, come immagine di anteprima all’articolo), che ricordiamo essere esplosa nel XVII secolo. Come riportato da ‘ilgiornale.it‘, la missione congiunta di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn), hanno portato a casa un risultato impensabile fino a qualche anno fa.

Il telescopio spaziale Ixpe, in orbita dal 9 dicembre 2021, è riuscito a catturare le immagini di quanto resta della supernova Cassiopea A, un corpo celeste composto dai resti di una stella che ormai si è spenta da tempo immemore. Il telescopio Ixpe è partito dal Kennedy space center di Merritt Island, in Florida, nel mese di dicembre: si tratta di uno strumento dal peso di circa 370 kg, mandato nello spazio proprio per studiare più dettagliatamente il fenomeno della polarizzazione delle sorgenti cosmiche di raggi X. Si punta ad acquisire un maggiore consapevolezza delle attività fisiche gravitazionali e dei campi elettrici e magnetici in ambienti esterni.

L’immagine della supernova Cassiopea A riprodotta dal telescopio Ixpe è di indubbia bellezza: il colore magenta è naturalmente legato alle rivelazioni ai raggi X, mentre quelle blu sono state catturate dall’altro telescopio, Chandra. All’interno della parte centrale trova posto un oggetto altamente denso, di cui ancora non si conosce l’esatta natura (potrebbe trattarsi di una stella di neutroni o di un buco nero, cosa su cui si farà luce prossimamente, sperando di non dover attendere troppo tempo). Si tratta di un risultato davvero importante, che apre le porte ad altre future scoperte. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

