L’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13 aveva suscitato grande sgomento fin dal suo annuncio, nell’estate dello scorso anno. Alla notizia che Terence Hill avrebbe abbandonato i panni dell’ormai iconico parroco-detective di Spoleto, i fan della fiction si sono letteralmente divisi; da una parte c’è stato chi ha accolto il cambio al vertice con curiosità, dall’altra chi è rimasto scettico.

Sostituire una colonna portante come Terence Hill non è facile, e lo sa benissimo Bova, che ne aveva discusso proprio in una delle sue recenti interviste, e anche a Sanremo 2022, dove insieme a Nino Frassica, ha presentato la nuova stagione:

Cercavo, sognavo una cosa bella. Una serie emozionante che facesse sognare e fare andare a dormire le persone felici, e farle svegliare poi la mattina con un sorriso di speranza. E la serie che rappresentava questo è proprio Don Matteo.

Uno degli attori del cast ha invitato il pubblico a non giudicare l’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13 senza prima aver visto la nuova stagione. Flavio Insinna, tornato a vestire i panni del Capitano Anceschi, ha dichiarato a SuperGuida TV: “Raoul Bova si è caricato di questa importante responsabilità, sul set lo abbiamo accolto a braccia aperte.”

E a proposito del passaggio di testimone con Terence Hill:

“Il nostro è un mestiere che vive di sfide. Spero che le persone possano accogliere con lo stesso affetto la serie e anche Raoul Bova che è una persona fantastica. Prima di giudicare bisogna vedere la serie.”

Le riprese di Don Matteo 13 proseguiranno ancora per qualche settimana, prima della messa in onda delle nuove puntate. In pubblico dovrà aspettare almeno il quinto appuntamento per dire addio a Terence Hill.

L’appuntamento con Don Matteo 13 è fissato al 10 marzo 2022 su Rai1. Una nuova puntata ogni giovedì in prima serata.

