Lo straordinario Samsung Galaxy Watch 4, dotato di schermo da 44 mm, quest’oggi, martedì15 febbraio, rappresenta un vero e proprio affare su Amazon. Infatti, lo smartwatch top di gamma del colosso sudcoreano, alimentato dal potente sistema operativo WearOS personalizzato alla perfezione, è in super sconto al prezzo di soli 199,99 euro (invece di 299,00 euro di listino), con versione italiana e nella colorazione Black. Si tratta di un risparmio di ben 100 euro per questo fantastico compagno avanzato per sport e salute. La disponibilità dell’orologio è immediata e, il prodotto (che è anche possibile acquistarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis al check-out), è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti Prime la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Vediamo insieme i dettagli tecnici di questo dispositivo.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Il Samsung Galaxy Watch 4 sfoggia un display Super AMOLED da 1,4 pollici, il suo materiale è in alluminio e a bordo possiede 1.5GB + 16GB di memoria, due pulsanti posti sul lato destro dell’orologio e una ghiera digitale. Il wearable Bluetooth è dotato di tecnologia Wear OS powered by Samsung, che permette di accedere facilmente a tutte le tue app preferite. Grazie al Fitness Tracking, l’orologio monitora i progressi di allenamenti misurando comodamente la composizione corporea, scoprire la percentuale di grasso corporeo, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e tanto altro ancora per raggiungere gli obiettivi prefissati (supporta più di 90 esercizi fisici).

Il sensore Samsung BioActive del Samsung Galaxy Watch 4 consente il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale; la funzione di monitoraggio del sonno rileva e analizza, tramite approccio olistico, le fasi del sonno mentre si sta riposando. Opzioni di misurazione avanzate consentono, inoltre, di controllare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il russare. Che altro si può volere di più?

