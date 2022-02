Lo scorso mese di gennaio 2022, Google ha mostrato in via ufficiale i dettagli relativi alla nuova visualizzazione integrata per Gmail tramite Web. Ed ecco che alcuni giorni fa il colosso di Mountain View ha reso noto il lancio, che era stato già avviato sia per gli utenti muniti di account Google personali, sia per domini a pagamento e con rilascio veloce.

Adesso la nuova visualizzazione integrata per Gmail via Web è disponibile per tutti gli utenti registrati al servizio gratuito di posta elettronica supportato da pubblicità e fornito da Google. Il produttore statunitense ha voluto spiegare come attivare la nuova interfaccia unificata e quando sarà rilasciata per l’account personale. Per poterla attivare occorrono i seguenti step: come prima cosa, basta cliccare su ‘Impostazioni’ che si trova in alto a destra; poi su ‘Impostazioni rapide’ e successivamente su ‘Prova la nuova visualizzazione di Gmail’. Infine, all’interno della nuova finestra occorre cliccare su ‘Ricarica’. È opportuno accertarsi di aver autorizzato Google Chat in Gmail.

Non solo, Google ha anche elargito ulteriori informazioni circa l’utilizzo della riprogettazione di Gmail via Web. Il menu principale dell’applicazione è possibile visionarlo sul lato sinistro dello schermo e questo permette di passare da Mail a Chat, a Spaces e Meet. Le novità non terminano qui: infatti, se si porta il cursore del mouse sull’icona dell’app apparirà un’anteprima mobile inerente ad ogni servizio, escluso Meet (ad esempio, per la cartella oppure l’elenco dei contatti qualora il pannello comprimibile risultasse nascosto). Inoltre, le bolle di notifica devono, ad ogni modo, ricevere l’abilitazione con i seguenti passaggi: in alto a destra nella finestra di Gmail, cliccare su Altre opzioni – Impostazioni di notifica chat; quando appare la finestra selezionare le caselle che si trovano accanto a ‘Consenti notifiche chat’ e poi sulla voce ‘Apri bolle di chat per nuovi messaggi’; infine, nella parte bassa della finestra cliccare su ‘Fine’.

