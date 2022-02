Lea Un Nuovo Giorno torna in onda oggi, 15 febbraio, con una nuova puntata e un nuovo problema per la protagonista alias Anna Valle. Ad andare in scena saranno gli episodi 3 e 4 mentre martedì prossimo l’appuntamento sarà con la penultima puntata (la prima stagione è composta da 8 episodi), cosa ne sarà a quel punto di Lea, dei suoi pazienti e dei suoi problemi (e il passato) con Marco?

Lea Un Nuovo Giorno andrà in onda con la terza puntata martedì 22 febbraio con la coppia macina ascolti formata da Anna Valle e Giorgio Pasotti che continuerà ad emozionare il pubblico regalando importanti punti di share alla rete ammiraglia della tv pubblica. La dolce Lea, infermiera professionista sempre pronta a lavorare in corsia per amore dei suoi pazienti, dovrà affrontare Marco, che non vuole vendere la casa che avevano comprato insieme, mentre a lavoro assisterà un bambino nato prematuramente che porta il nome del figlio che ha perso, riuscirà a separare il lavoro dagli affetti?

Le anticipazioni della penultima puntata di Lea Un Nuovo Giorno rivelano che Lea si occuperà di Matteo, una giovane promessa del nuoto con una bronchite molto seria e ne La casa dei ricordi si ritroverà ad affrontare il suo passato. Quando degli acquirenti sembreranno molto interessati alla sua vecchia casa dovrà fare i conti con i ricordi dei momenti felici tra Lea e il medico ma il no del suo ex rovinerà tutto, cosa succederà a quel punto?

Le intenzioni erano queste ma ora che è tornato Marco riuscirà Lea a chiudere definitivamente con il passato? #LeaUnNuovoGiorno 2^ puntata STASERA, #15febbraio, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/yA2bulCLzJ — Rai1 (@RaiUno) February 15, 2022

Prima di capire quali emozioni ci regalerà la penultima puntata di Lea Un Nuovo Giorno, i fan dovranno piazzarsi oggi davanti alla tv per due nuovi episodi dal titolo Verità difficili e Vie di fuga in cui si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bambina prende molto male mentre Marco si occupa di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore.

Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia e quest’ultima affronta Marco. Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani, cosa succederà tra i due?