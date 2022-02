Il Huawei Mate 50 è ai blocchi partenza o quasi. Non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo, ma almeno ufficiose. In effetti, il noto e autorevole leaker Teme (presente su Twitter) ha appena parlato di lancio globale della nuova serie successiva al Mate 40. Insomma, dopo molti mesi di attesa, sarebbe arrivato il momento della presentazione slittata oramai dallo scorso autunno

La tradizione Mate

Da anni oramai, Huawei era solita lanciare la sua serie Mate top di gamma nell’autunno. Questo almeno fino al 2020, visto che l’appuntamento 2021 è stato completamente saltato. I motivi sono stati di certo molteplici: in primis, c’è stato ancora l’effetto ban USA che ha inciso moltissimo sulle vendite di nuovi smartphone del brand senza più i servizi Google a bordo. Ancora, pure la crisi nella produzione di semiconduttori ha inciso e non poco sul lancio di nuovo hardware, soprattutto globalmente. Basti pensare agli ultimi Huawei P50 presentati in estate per la Cina e commercializzati in Europa solo all’inizio di questo 2022.

A quando dunque i Mate 50?

Sempre l’informatore Teme ha fatto sapere che i nuovi Huawei Mate 50 potrebbero arrivare nell’imminente primavera o al massimo in estate. Insomma, la serie non sarà abbandonata ma neppure posticipata al prossimo autunno. Magari potrebbe collocarsi nella finestra temporale che dovrebbe essere di un potenziale Huawei P60, a questo punto, ben distante da qualsiasi possibile pianificazione.

In attesa che le informazioni di lancio si concretizzino, del Huawei Mate 50 sono emerse alcune prime informazioni. Tra i primi dettagli hardware ci sono quelli relativi ad un nuovo modulo fotocamera principale circolare. Per quanto riguarda il processore, l’azienda potrebbe puntare sia ad una soluzione proprietaria Kirin che Qualcomm Snapdragon, in base ai mercati. Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, a bordo della prossima serie top di gamma dovrebbe di certo esserci la nuova versione Harmony 3.0 del sistema operativo Huawei.

