Il Realme 9i sarà pure un dispositivo di fascia media, ma possiamo garantirvi che sa il fatto suo. Il telefono è adesso disponibile in Italia al prezzo di 249,90 euro, nella colorazione Prism Black e con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB, per avere a disposizione tutto lo storage di cui si ha bisogno, anche quando quello interno del telefono è ridotto all’osso).

Il Realme 9i è spinto dal processore Snapdragon 680 di Qualcomm (2.4GHz di frequenza massima e processo produttivo a 6nm), ed include uno schermo IPS FullHD+ da 6.6 pollici con refresh rate fino a 90Hz (30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz e 180Hz di touch sampling rate). Bene anche il comparto fotografico posteriore, dal momento che include un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8), un sensore monocromatico per i ritratti da 2MP ed uno macro a 2MP. La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 16MP. Il Realme 9i include le connettività 4G LTE, Wi-Fi Dual-Band e Bluetooth 5.0, oltre che l’USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non manca neppure il lettore per le impronte digitali laterale (come succede per quasi un po’ tutti i dispositivi di fascia media per mantenere bassi i costi di produzione).

Il device presenta una batteria con una capacità da 5000mAh e supporto alla ricarica rapida Dart a 33W. La parte software è affidata alla gestione di Android 11 con Realme UI 2.0 (una versione software un po’ datata, ma cui immaginiamo presto si porrà rimedio con il passaggio ad Android 12, l’ultima major-release dell’OS mobile di Google). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com