Era previsto, ma ieri sera è arrivata la conferma: la versione di Bad Habits in cui Ed Sheeran duetta con i Bring Me The Horizon uscirà anche in digitale. L’artista di Halifax e la band di Oli Sykes l’avevano presentata dal vivo in occasione dei BRIT Awards, e in tanti hanno pregato che il brano uscisse anche in una versione studio.

Ed Sheeran duetta con i Bring Me The Horizon

La versione in studio di Bad Habits in cui Ed Sheeran duetta con i Bring Me The Horizon è già disponibile in pre-save. Giusto ieri sera il cantautore di Divide e il frontman dei BMTH Oli Sykes hanno chiacchierato su Facetime circa la possibilità di rilasciare il singolo. La conversazione è stata postata sui social, e il singolo potrebbe uscire venerdì 18 febbraio.

La versione eseguita ai BRIT Awards è stata un’esperienza adrenalinica per entrambi. Lo stesso Sheeran, entusiasta, dice: “Quello show è stato folle”, e il frontman dei Bring Me The Horizon aggiunge: “Non ho mai avuto così tanta adrenalina in me” per poi aggiungere: “Tante persone ci chiedono una versione in studio. Dobbiamo farne uscire una”.

I rumor su un ingresso in studio di Ed Sheeran insieme ai BMTH, in effetti, circolano dal 10 febbraio. Il duetto andato in scena ai BRIT Awards, in effetti, ha proposto una versione quasi scream-o del singolo di Ed Sheeran contenuto nel nuovo album Equals. Oli Sykes, per l’occasione, ha sfoggiato una dentatura da vampiro.

Da Taylor Swift ai BMTH

Per Ed Sheeran è periodo di duetti eccellenti: dopo il singolo Merry Christmas in duetto con Elton John, il cantautore britannico ha collaborato con Taylor Swift in una rivisitazione di The Joker And The Queen. A questo giro l’artista di Halifax strizza l’occhiolino al metal dopo il successo dell’esibizione ai BRIT Awards di cui riportiamo il video.