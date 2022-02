Si fa un gran parlare del bonus psicologo dopo che, in questi giorni, il ministro della Salute Speranza ha parlato dell’introduzione della misura nel Milleproroghe. Di che cosa si tratta e a chi spetta di diritto? Ancora, quando sarà possibile fare domanda per il prezioso voucher in aiuto della salute mentale dei cittafini italiani?

Cos’è il bonus psicologo e chi ne può beneficiare?

Si tratta di un voucher che verrà emesso a favore di chi chiede supporto per problemi di salute mentale. La tematica è molto delicata, in particolare in questo periodo storico ossia a seguito di ben due anni di pandemia in cui le quarantene, lo smart working e le restrizioni in generale hanno avuto degli effetti anche devastanti sulle nostre vite e i comportamenti.

Proprio per quanto appena riferito, si è pensato ad un bonus che non abbia limiti di età, a cui potranno accedere cittadini italiani più o meno giovani. Si è pensato, tuttavia, ad una priorità di accesso alla misura soprattutto per bambini ed adolescenti. Allo stesso tempo, trattandosi di un bonus al quale in molti potrebbero cercare di accedere, pur non essendo richiesti specifici requisiti economici per l’accesso, avranno comunque una corsia preferenziale i detentori di ISEE basso.

A quando le richieste?

Per quanto il bonus psicologo sia stato annunciato dallo stesso ministro Speranza all’interno del Milleproroghe, non è ancora possibile inoltrare richiesta. Nel corso della settimana la misura sarà discussa in Parlamento, in particolare la sua copertura finanziaria. Si parla di uno stanziamento di 20 milioni di euro che includerà i veri e propri voucher ai richiedenti ma anche il potenziamento delle strutture sanitarie per erogare il servizio. Sulle modalità di inoltro della domanda specifica dunque, potremmo ricevere dei chiarimenti nei prossimi giorni, probabilmente non prima della fine del mese di febbraio.

