Lo strano accento di Oscar Isaac in Moon Knight ha una spiegazione. Dopo il rilascio del nuovo trailer, svelato nella notte del Super Bowl, diversi fan online si sono chiesti il motivo dietro la sua strana “parlata”.

L’attore della serie Disney+ ha quindi rassicurato il suo pubblico: c’è più di una ragione dietro quello strano accento britannico che verrà spiegata in seguito. Ovviamente solo guardando la nuova serie Marvel.

In un’intervista concessa a Empire, Oscar Isaac ha rivelato di aver letto diversi commenti online: “È fantastico [l’accento] ha entusiasmato le persone, e alcuni dicevano, ‘Che schifo!’ e altri erano tipo, ‘È fantastico!’ Ma ci sono delle ragioni che spiegano il motivo…”

La star ha continuato suggerendo che il cosiddetto accento ‘cattivo’ fosse intenzionale per il suo personaggio, aggiungendo: “Quella voce rappresenta la provenienza di Steven [Grant], dove vive ora e la sua eredità. Non stavamo prendendo in giro gli inglesi”.

Oscar Isaac in Moon Knight interpreta il ruolo di Marc Spector, che soffre di disturbo dissociativo dell’identità, e Steven Grant è una delle sue personalità.

Lo sceneggiatore Jeremy Slater ha affermato di aver inserito l’idea degli accenti diversi su suggerimento di Isaac, perché ognuno di essi è associato alle sue personalità. “Nella sceneggiatura iniziale, la differenza tra Steven e Marc era nell’atteggiamento”, ha detto. “È stato Oscar a dire: ‘Che ne dici di un accento?'”

Il regista Mohamed Diab ha ulteriormente anticipato: “Tutto ciò che fa Oscar è ponderato. Non dirò di più…”

L’ultimo trailer di Moon Knight ha dato ai fan uno sguardo più da vicino al cattivo interpretato da Ethan Hawke, Arthur Harrow, e allo stesso protagonista a cui presta il volto Oscar Isaac.

Moon Knight sarà disponibile su Disney+ dal 30 marzo con un episodio a settimana.

