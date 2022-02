Ieri, giorno di San Valentino, CATENO DE LUCA si è dimesso da Sindaco di Messina perché concorrerà alle elezioni di Governatore della Sicilia. Era l’occasione perfetta per pubblicare un progetto che ha creato insieme a GRAZIA DI MICHELE: “Invisibili”. La coincidenza è che avevo Grazia in studio perché era venuta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per mostrare il video del mantra “Lasciati amare” e cantare Marisa Sannia, a cui sta dedicando uno spettacolo teatrale. Così ci siamo collegati con Cateno De Luca nel giorno in cui stava salutando tutti i suoi concittadini e le istituzioni. Alla fine Rosalia De Sousa, cantante brasiliana, era commossa dopo aver visto il video.

Ma cos’è “Invisibili”? Un vero capolavoro di scrittura, musica, recitazione e video.

La prima volta che ho incontrato Cateno De Luca, Sindaco di Messina, eravamo all’ARS di Palermo e me l’ha presentato il Presidente Gianfranco Micciché. Cateno mi ha detto che il sogno era di andare a cantare al Festival di Sanremo, Gianfranco gli ha ricordato che il suo primo obiettivo era quello di smantellare le baracche dove 80.000 persone vivevano sotto tetti di amianto, dopo il terremoto del 1908. Sì, erano passati più di 110 anni e nessun sindaco aveva fatto nulla. Ma lui l’aveva promesso durante le elezioni che lo avevano incoronato Sindaco.

Cateno c’è riuscito e le baracche le stanno smantellando tutte.

L’estate scorsa sono andato a Messina per fare un casting di giovani e artisti e gruppi messinesi prima e siciliani poi. Mi sono portato Grazia Di Michele. Ma è giusto che sia proprio lei a proseguire il racconto:

“A ottobre dello scorso anno, sono andata a Messina con Red Ronnie per incontrare cantautori e cantautrici siciliani, e in questa occasione ho conosciuto il Sindaco Cateno De Luca. Sapevo del suo impegno per eliminare il problema delle baraccopoli nelle quali da più di cento anni, dopo il terremoto del 1908 che distrusse la città, vivono tuttora quasi diecimila persone, circa tremila famiglie. La questione delle baraccopoli messinesi, evidentemente non è stata mai affrontata e risolta nella sua immane tragedia, e generazioni intere hanno ereditato una “ casa” in mezzo ad altre “ case” fatte di cemento e lamiera sperando sempre e inutilmente nella fine di un incubo. Invece la questione è rimasta decenni dopo decenni immutata, una ferita aperta non solo per Messina e per la Sicilia ma per l’intero Paese. Quando il Sindaco De Luca mi ha chiesto cosa volessi visitare della città, facendomi gentilmente da guida, gli ho chiesto di portarmi a vedere delle baraccopoli. Nella mia fantasia dovevano essere dei ghetti tristi al di fuori della graziosa città che avevo velocemente intravisto dal finestrino dell’auto ma poi ho scoperto ben altro. La prima tappa del nostro “ tour”, dopo una piccola serie di tornanti per salire, è stata la vista dall’alto della prima baraccopoli appena evacuata: Fondo Fucile. Vedevo un unico tetto enorme di lamiera grigia, sotto casupole addossate l’una all’altra, intorno segni di desolazione e degrado, ma vedevo qualcos’altro di sconvolgente, che le ottanta baraccopoli di cui mi avevano parlato, erano oltre che fuori anche dentro la città, vicino all’Ospedale, ai negozi, alle strade centrali… una città intera conviveva fianco a fianco con quartieri degradati, insani e invivibili. Le persone che ci vivevano dentro, loro e le baracche erano forse diventate Invisibili .

La seconda tappa è stata all’interno di una baraccopoli, dove ho incontrato le persone, sono entrata nelle loro case precarie costruite intorno ai pali della luce, vicino a un fiume che esonda spesso costringendole a scappare di corsa, persone che si esercitano a tenere in alto i bambini o le cose da mettere in salvo. In una baracca piccola per una sola persona ci hanno fatto entrare per offrirci un caffè, e ci ho trovato dentro tre generazioni: bambini con i genitori e i nonni che parlavano con il Sindaco delle malattie respiratorie, dei tumori, dell’inquinamento, dei topi, dei problemi igienici. Mi guardavo intorno pensando al decoro con il quale nonostante tutto avevano curato quello spazio angusto. E poi è arrivata una telefonata, c’era un incendio in un’altra baraccopoli e siamo scappati di corsa verso un nuovo disastro. Il senso di sconforto, di sdegno e incredulità mi ha accompagnato a lungo.

Tornando a Roma, sull’aereo, ho scritto il testo di “Invisibili”, l’ho condiviso con Cateno e coinvolto un mio collaboratore, Matteo Caretto, affinché scrivesse la musica . E’ nato da questa esperienza il brano, ed era giusto che fosse proprio Cateno De Luca a dare il giusto peso e verità alle parole con la sua sentita interpretazione.”

Da questo brano è nato il video che stai vedendo, creato da Ari Takahashi. Anche la baraccopoli Fondo Fucile che tanto ha commosso Grazia è appena stata smantellata. Il 14 febbraio 2022 Cateno De Luca si è dimesso da Sindaco per seguire un altro sogno: diventare Governatore della Sicilia. “Invisibili” è l’atto di amore con cui, nel giorno di San Valentino, ha salutato Messina.

Ecco il testo di “Invisibili”

Siamo invisibili

a parte il momento in cui passa un auto di striscio

“ Sono ancora lì?”

“ Cosa le baracche? Si”

“ Allora, dove ti porto a cena stasera? Guarda che cielo di pioggia! Mi piace quando piove”

Non lo sanno che l’acqua ci fa paura quando arriva alle finestre, fino alla cintura,

finestre da cui è meglio non guardare, non vedi niente da invidiare

Siamo invisibili

a parte quando serve fare promesse elettorali, indagini sociali,

articoli di giornali,

e allora “ Povera Patria! Povera gente!”

Tanto sappiamo che non cambia niente

che siamo qui da generazioni, stagione dopo stagione

che i soldi servono per altre urgenze, altre emergenze,

competenze, e noi da cent’anni siamo fuori dalla lista

di chi spinge i bottoni della giostra

Perché siamo invisibili

con i pali della luce nel soffitto

e la nostra dignità sempre in difetto

con i figli che giocano coi topi

e i ragazzi solitari come lupi

ma come è facile lavarvi la coscienza

dicendo che siamo rassegnati

che la nostra forza è la pazienza

che in fondo ci fa comodo essere emarginati

che vogliamo stare in disparte

che non desideriamo un’altra sorte

Siamo invisibili

dai palazzi, dagli uffici, dagli ospedali,

dai balconi, dai centri commerciali,

dalle autostrade, dai cavalcavia, dalle piazze, dalla chiesa

dai disegni della vita

Siamo il popolo delle baracche, delle favelas,

degli slum, delle bidonville, il popolo dell’amianto,

dell’immondizia, dell’umidità

quelli con le braccia penzoloni tra montagne di rifiuti

dove non serve il distanziamento, la protezione,

perché o si muore di abbandono, o di tumore

Siamo quelli dell’eventuale evacuazione

che tanto la politica lì arriva

per la favela siciliana alla deriva

Siamo invisibili

come granelli di polvere nell’aria che non li vedi

ma se ti entrano in un occhio fanno male,

meglio non vedere, meglio non sapere

che tanto arriverà presto Natale, con le sue mille luci

e avrete regali da comprare, da buttare, da dimenticare

e poi l’estate con le vacanze al mare

ma chi le ha fatte mai ? Con la spiaggia e le navi così vicino

che le sentiamo arrivare da lontano

Siamo invisibili

da qui vivere è sopravvivere

solo perché ci resta la speranza

che qualcuno ci guardi veramente

con i nostri panni stesi tra lo smog

con i fiori grigi e i palloni dei bambini

ad imitare la vita dei vostri cortili.

Guardateci veramente per una sola volta

per una volta sola

Siamo il popolo delle baracche, delle favelas,

degli slum, delle bidonville, il popolo dell’amianto,

dell’immondizia, dell’umidità

siamo quelli dell’eventuale evacuazione

che tanto la politica lì arriva

per la favela siciliana alla deriva

per le favelas del mondo alla deriva.

